طلائع الجيش يحتج ضد حكم مباراة إنبي بالدوري رسميًا

قرر مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش التقدم بمذكرة احتجاج ضد حكم مباراة فريقهم أمام انبي، والتي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 - 2024.

طلائع الجيش يحتج ضد حكم مباراة إنبي بالدوري

جاءت مذكرة الجيش ضد حكم مباراة إنبي بعد تعنته في ارتكاب أخطاء فادحة حرمت الفريق من الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاثة ..صرح بذلك العميد علاء السعدني مدير الكرة وأكد أن فريقه تعرض لظلم كبير وواضح وهذا بشهادة جميع خبراء التحكيم مؤكدا أن إدارة ناديه لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه التجاوزات.

وأضاف أنه مستاء ومندهش من حكم الفيديو على عدم احتساب ركلة جزاء واضحة كانت كفيلة لتغيير نتيجة اللقاء فضلًا عن ارتكاب حكم الساحة أخطاء كبيرة خلال شواطئ اللقاء مشيرًا إلى أن إدارة ناديه تحترم وتدعم التحكيم المصرى ولكنها في الوقت نفسه تطالب بتطبيق العدالة التحكيمية خاصة فى وجود تقنية الفيديو.

مطالبا لجنة الحكام بانتقاء عملية الاختيارات لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء.