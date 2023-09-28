مدير"بيدو": توجيهات الرئيس بالتوسع في الجامعات التكنولوجية نقلة نوعية لاحتياجات سوق العمل

أشاد المهندس محمد سامي، المدير التنفيذي لمصنع "بيدو" لتطوير تقنيان التعليم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية خلال الفترة القادمة أثناء حضور الرئيس احتفالية "يوم تفوق جامعات مصر" بجامعة قناة السويس.

جاء ذلك أثناء حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية ظهر اليوم الخميس بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،وحسن شحاته وزير العمل، والدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفني والتكنولوجي ، والدكتور مصطفى قدري مدير عام مصنع بيدو، ولفيف من رؤساء وأساتذة الجامعات وممثلي كبرى الشركات، وتفقد وزير التعليم العالي لجناح مصنع بيدو.

تطوير تقنيات التعليم

ووصف المدير التنفيذي لمصنع "بيدو" لتطوير تقنيات التعليم توجيهات الرئيس في هذا الصدد بالخطوة الجريئة نحو مواكبة التطور التكنولوجي الهائل، وتلبية احتياجات سوق العمل خلال المرحلة القادمة بتخريج أجيال قادرة على إضافة المزيد نحو التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم الآن.

وقال "سامي" أن قرار الرئيس بتحمل صندوق تحيا مصر لقرابة نصف تكلفة إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة يمثل نقلة نوعية كبيرة في تاريخ الجامعات المصرية بشكل عام، وليس الجامعات التكنولوجية فقط، حيث السير بخطى سريعة وثابتة.

واستكمل المدير التنفيذي لمصنع"بيدو" حديثه قائلاً" إنشاء الجامعات القادرة على تخريج دفعات ينتظرها سوق العمل ولا تنتظر هي سوق العمل أمر مطلوب، وهذه المجالات هي صلب الصناعات الوطنية التي قامت عليها الدول الكبرى، ومصر قادرة على ذلك خلال الفترة القادمة".

وأوضح "سامي" أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي2030 التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي تسير بمصر في اتجاهات جادة نحو تنوع التعليم الجامعي بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل التي لم تعد تشترط فقط الحصول على شهادة علمية بقدر ما تتطلب الخبرة العلمية والعملية على أرض الواقع.



وقال الدكتور مصطفى قدري مدير عام مصنع "بيدو" أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من توفير الفرص العمل داخل المصنع لخريجي الجامعات التكنولوجية للاستفادة منهم ودعم مسار التعليم التكنولوجي.

الدكتور مصطفى قدري يتحدث مع وزير التعليم العالي داخل معرض منتجات مصنع بيدو

الدكتور مصطفى قدري يتحدث مع وزير التعليم العالي داخل معرض منتجات مصنع بيدو

وقال "قدري" أنه تم تعيين 6 خريجين من الجامعات التكنولوجية الأوائل وهي القاهرة والدلتا وبني سويف بواقع خريجين من كل جامعة، إلى جانب توفير أكثر 240 فرصة تدريب للطلاب على مدار الدراسة.



واختتم "قدري" حديثه بأن المصنع لن يتأخر عن تقديم الخبرة التصنيعية للطلاب والتنفيذ العملي على أرض الواقع لبرامج الدراسة معربا عن سعادته بإشادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجناح المعرض.