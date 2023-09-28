شريف مدكور يدافع عن ياسمين صبري بعد تعرضها للانتقادات

دافع الإعلامي شريف مدكور، عن الفنانة ياسمين صبري، بعد الانتقادات والهجوم الذي تعرضت له، بسبب تصريحاتها الأخيرة مع الإعلامي عمرو أديب.

وكتب شريف مدكور منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه: ياسمين صبري ست حلوة وذكية، وبتعرف تتكلم كويس وعندها شخصية، مش فاهم إيه مشكلة الناس معاها هو أي هجوم وخلاص؟!.

وكانت أكدت الفنانة ياسمين صبري أن المستقبل سيكون لاستخدام الذكاء الاصطناعى ليس فقط فى الدراما بل فى كافة أمور الحياة.

تنتظر الفنانة ياسمين صبري عرض فيلمها الجديد “أبو نسب” الذي يجمعها بالنجم محمد إمام.

تستعد دور العرض السينمائي لاستقبال فيلم أبو نسب للنجم محمد إمام، ديسمبر المقبل، وجاء ذلك بعد أن كان مقررا عرضه صيف 2023، وانتهاء تصويره يوليو الماضى.

وتدور أحداث فيلم أبو نسب، في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

ويشارك النجم محمد إمام في بطولة الفيلم ياسمين صبري، وفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي وتأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

آخر أعمال الفنان محمد إمام

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان محمد إمام، فيلم "عمهم"، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى بطولة سيد رجب، وهدى المفتى، ومحمد سلام، وإيتن عامر، وباسم سمرة، ومحمد لطفى، ورياض الخولى، تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

في إطار من الحركة والكوميديا، يتناول العمل قصة سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا في العديد من المتاعب.

كما أن آخر أعماله في التليفزيون مسلسل “النمر”، وعرض عام 2021 وفي إطار الدراما الممزوجة بالإثارة والتشويق تدور أحداث المسلسل حول شاب صعيدي يهرب إلى القاهرة، ويتعرض لحادث يفقده الذاكرة، فيهتم به أهل الصاغة، ويحاول التسطر والتنكر في أكثر من شخصية حتى لا يعثر عليه أحد.

والمسلسل بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد، محمود حافظ وإخراج شيرين عادل.

وكان حرص النجم محمد إمام، على مشاركة جمهوره فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وذلك لحظة إعلان انتهاء تصوير فيلم "أبونسب".

كتب محمد إمام تعليقًا على الفيديو قائلًا: "أخويا حبيبي المخرج الكبير رامي إمام، أخرج لكبار نجوم الكوميديا أنجح أعمالهم، ودي أول مرة يخرج فيلم بطولتي، حابب أشكره على إخلاصه واجتهاده وتركيزه فى الفيلم علشان يطلع بالمستوى اللى هتشوفوه، استمتعت بكل لحظة معاك، إن شاء الله الفيلم يعجبكم، أبونسب ديسمبر 2023 إن شاء الله في كل العالم".