تواشيح وقصائد وتكريمات للأطفال في احتفالات ثقافة البحر الأحمر بالمولد النبوي





قدم فرع ثقافة البحر الأحمر مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني لشهر سبتمبر الحالي.

حيث نظم قصر ثقافة الشلاتين احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، بالتعاون مع مسجد المركز الإسلامي القديم،

وبدأت بالتواشيح والابتهالات الدينية قدمها الطفل معتز عبده والطفلة رحيل شريف.

كما تضمن الحفل لقاء بحضور كل من الشيخ مصطفى أحمد إمام المسجد، الشيخ أحمد عطية، والشيخ محمد عاطف من إدارة وعظ الشلاتين، تلاه إلقاء قصائد في حب الرسول، واختتمت الفعاليات بتكريم الأطفال المتفوقين من حفظة القرآن الكريم.

وضمن الأنشطة المقدمة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، أقام قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان "الحوار الثقافي كضمانة للتواصل والبناء"، تحدث خلالها الشيخ أسامة أحمد إمام وخطيب بمديرية الأوقاف، عن مفهوم الحوار وماهية ثقافة الحوار، وأسس التواصل الفعال.

من ناحية أخرى نظمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة حكي بعنوان "قصص من التراث" تم خلالها مناقشة مجموعة من القصص عن أبو زيد الهلالي كإحدى القصص التراثية لصعيد مصر، إشراف ماجدة محمد مدرس رياض أطفال، وأعد بيت ثقافة أم الحويطات ورشة حكي بعنوان "الخوارزمي عالم الرياضيات" إشراف سعد أبو الفضل، بينما قدم بيت ثقافة الحمراوين أمسية لمناقشة الأعمال الشعرية من أبرزها قصيدة "في محراب النور".