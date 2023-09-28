موسكو تكشف حقيقة وقف تصدير اليورانيوم لـ "واشنطن"

أعلن ممثل شركة "روساتوم" الروسية الحكومية، أن المعلومات المتعلقة بتعليق صادرات اليورانيوم إلى أمريكا غير صحيحة، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وقال ممثل "روساتوم"، إن الشركة تفي بالتزاماتها بموجب العقود المبرمة مع العملاء الأجانب بالكامل.

وفي وقت سابق، نشرت عدد من وسائل الإعلام معلومات حول تعليق صادرات اليورانيوم من موانئ سانت بطرسبرج إلى أمريكا بسبب عدم وجود التغطية التأمينية.

وفي النصف الأول من هذا العام، زادت أمريكا واردات اليورانيوم من روسيا بمقدار 2.2 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 416 طنا، وهذا هو أعلى رقم منذ عام 2005.

وفي نهاية سبتمبر، ارتفعت تكلفة اليورانيوم المركز بعد الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما-1 للطاقة النووية اليابانية إلى 70 دولارًا للرطل الواحد، وهو رقم قياسي على مدى الأعوام الاثنى عشر الماضية.

روسيا تُصدر بيانًا جديدًا حول دول بريكس

صرحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي "فالنتينا ماتفيينكو"، بأن المنتدى البرلماني لدول البريكس سيعقد في خريف عام 2024 في مدينة سان بطرسبرج، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.

وأضافت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، أن المنتدى سيعقد بالتزامن مع قمة البريكس المقرر عقدها في مدينة كازان.

وفي أغسطس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا، بصفتها رئيس مجموعة البريكس العام المقبل، تقترح عقد قمة للمجموعة في كازان في أكتوبر 2024.

وانضمت مصر إلى مجموعة بريكس، إلى جانب الأرجنتين وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا، إلى جانب الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا لتضم المجموعة 11 دولة.