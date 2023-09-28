اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: حب الوطن فرض عين

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبد السند يمامة: حب الوطن فرض عين".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

رئيس الوفد: تكدس المواطنين لاستخراج التوكيلات الانتخابية يؤكد أن مصر بخير.

الدستور كفل التداول السلمي للسلطة.. وطريق الديمقراطية يبدأ بصندوق الاقتراع.

اتفاقية مصرية – إماراتية لتبادل العملة وخبير: تخفف الضغط على الدولار وخطوة تمهيدية للبريكس.

وزير التعليم: لا تغيير في نظام الثانوية العامة.. والوبكليت بامتحانات الإعدادبة.

اعتداءات إسسرائيلية على الفلسطينيين في الذكرى الـ23 لانتفاضة الأقصى.

"حدث" يطعن طفلين بسلاح أبيض في الهرم.

تقرير أمريكي يحذر من تصدع القرن الإريقي بسبب عدم استقرار السودان وإثيوبيا.