الخميس 28 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: حب الوطن فرض عين

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبد السند يمامة: حب الوطن فرض عين".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

رئيس الوفد: تكدس المواطنين لاستخراج التوكيلات الانتخابية يؤكد أن مصر بخير.

الدستور كفل التداول السلمي للسلطة.. وطريق الديمقراطية يبدأ بصندوق الاقتراع.

اتفاقية مصرية – إماراتية لتبادل العملة وخبير: تخفف الضغط على الدولار وخطوة تمهيدية للبريكس.

وزير التعليم: لا تغيير في نظام الثانوية العامة.. والوبكليت بامتحانات الإعدادبة.

اعتداءات إسسرائيلية على الفلسطينيين في الذكرى الـ23 لانتفاضة الأقصى.

"حدث" يطعن طفلين بسلاح أبيض في الهرم.

تقرير أمريكي يحذر من تصدع القرن الإريقي بسبب عدم استقرار السودان وإثيوبيا.

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