شارموفرز يطرح أغينته الجديدة "شقلبتي روتيني"

طرح فريق شارموفرز أغنيته الجديدة "شقلبتى روتينى" وهى من كلمات وألحان أحمد بهاء، وموسيقى وتوزيع محمد العرقان ومحمد الفاره.

ويقدم فريق شارموفرز لمحبيه ومتابعيه، فكرة جديدة ومختلفة، حول وقوع شخص فى حالة حب، بعد مشاهدته فتاة لأول مرة، فغيرت من حاله ومن تفكيره، ورغم اعتقاده بأنه لا يمكن أن يقع فى الحب، إلا أنه أصبح يغوص فيه، ولايعرف إلى أين سيأخذه هذا الحب.

تقول كلمات أغنية " شقلبتى روتينى":..كنت فاكر انى مش هاحب تانى وقعت واقفكنت فاكر انى مالك زمانىبس كنت بضحك على نفسى و ايام بتروح مفيهاش الروحخايف من اللى ناقصنى من اللى فات كنت فاكر قلبى ماتجيتى فى وقت مش عارف مين انامتلغبط من قبل ماشوفك بزمن كنت باردمكنش فيه امل ال مكنش فيه امليمكن لو فى وقت تانى كنت اخدك فى حضنى ليالىباين من برا هادى و من جوايا انا بنادىشقلبتى روتينى لما بصتيلى امال لما تكلمينىتفتكرى هيجرى ايه.

وكانت أحيت فرقة شارموفرز، حفلًا ضخمًا على مسرح العلمين، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين في أولى نسخه، ضم الكثير من الأغاني، واختتم شارموفرز المهرجان بحفله.

وقدم فريق شارموفرز أغنية "حوا" فى الحفل.

وحقق الحفل ردود أفعال واسعة حيث أكد قائلًا: «جميلة أوي والشو رائع وحاجة مشرفة بجد، بقينا منفرقش حاجة عن غيرنا.. وشريف عسل أوي أوي».

وكتب آخر: «مصر العالم علمين.. مصر الحضارة.. مصر التعليم.. مصر التقدم والابتكار والإبداع والفنون والآداب العامة والخاصة والشارع المصري».

شارموفرز

ثم قال أحمد بهاء خلال الحفل: "تحية لكل بنت وامرأة الحياة من غيرهن ملهاش طعم دول أساس الحياة".

وأضاف النجم أحمد بهاء، مؤسس فريق شارموفرز:" مبسوطين أن إحنا معاكم فى حفل الختام و مستغرب ان كله قاعد يالا كله يقوم من على الكراسى وكله يهيص" وبعد ذلك وقفت كل الجماهير فى حماس الشديد للغناء و التفاعل معه على الأغانى.



شارموفرز

وأثار فريق شارموفرز حالة من البهجة على الجماهير فى حفل ختام مهرجان العلمين، وردد معهم كل الحضور الأغانى بصوت عال، منها "إيزى مانى و ديفا و حزينة و خمسة سنتى".



ومازح النجم أحمد بهاء، جماهير حفل ختام مهرجان العلمين قبل غناء فريق شارموفرز، أغنية "عاوز أبقى سينجل"، وقال "كل واحد من الحضور حضر مع زوجته وخطيبته ياخد باله، قبل ما أغنى الأغنية، ودايما بقول جيل الثلاثينات متعذب أومال فى العشرينات عاملين ايه" وظل الجميع يردد معه الأغنية فى حماس كبير.



وشارك فريق شارموفرز في مهرجان العلمين الجديدة للمرة الثانية على التوالي، حيث كانت الأولى ضمن تصوير حلقات برنامج "sold out" المذاع عبر منصة "watch it" الرقمية في يوم 25 أغسطس الماضي.

فرقة شارموفرز

وكان طرح شارموفرز، أغنيتهم الجديدة مع النجم محمد هنيدي بعنوان "طبطبلي"، وهى الأغنية التي يتم تقديمها ضمن أحداث فيلم هنيدي الجديد “مرعي البريمو” بطولة محمد هنيدي وغادة عادل.

محمد هنيدي وشارموفرز

وكان طرح النجم محمد هنيدي مؤخرًا برومو فيلمه الجديد "مرعي البريمو" وظهر خلاله وهو يحكي للفنانة غادة عادل عن سهل حشيش ولماذا سميت بهذا الاسم لتخبره أنه يكذب فيرد عليها: " إحنا في رحلة خلينا فريش"، وهو نفس الإفيه الذي وجهه لها في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998، ولنفس المخرج سعيد حامد.

وسيطرعلى البرمومو المواقف الكوميدية التى يواجهها هنيدى بسبب تجارته للبطيخ فى الصعيد إضافة إلى غناء هنيدى وكذلك غناء عبد الباسط حمودة خلال الأحداث.

ويتواجد محمد هنيدى فى المنافسات السينمائية للعام الثالث على التوالى وذلك يحدث لأول مرة منذ عام 2008، أن يعرض له فيلم فى 3 سنوات متتالية، حيث عرض له العام الماضى 2022 فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل"، الذى انطلق فى دور العرض خلال شهر ديسمبر الماضى، وفى عام 2021 تواجد هنيدى بفيلم النمس والإنس والذى عرض فى شهر أغسطس من هذا العام.

وكان آخر تواجد للنجم محمد هنيدى في السينما 3 سنوات متتالية عندما قدم أفلام "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عام 2008، و"عندليب الدقى" عام 2007، و"وش إجرام" عام 2006، ومنذ ذلك التوقيت لم يتواجد هنيدى سينمائى بشكل منتظم أو لسنوات متتالية مثل ما يقوم به خلال الفترة الحالية.

وبدأت شهرة غادة عادل بصحبة محمد هنيدى من خلال فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية" عما 1998، والذى حقق نجاح كبير لأغلب أبطال الفيلم وأصبحوا نجوماً في الصف الأول، فكان لهذا العمل وش السعد على صناعه، فكان هناك حالة حب كبيرة تجمعهم ظهرت من خلال عرض الفيلم على الجمهور.

وتكرر التعاون بين غادة عادل ومحمد هنيدى من خلال فيلم "بلية ودماغه العالية" عام 2000، وكان لهذا العلم استكمالاً لمشوار النجاح الذى جمع الثنائى، فقد حقق نجاحاً كبيراً نسبة للكيميا التي تجمعهما، وتدور أحداث القصة حول عماد (بلية) الذي يعمل ميكانيكي في إحدى الحارات الفقيرة، ويقع في حب فتاة ثرية تدعى (دنيا) كان قد قام بإصلاح سيارتها في إحدى المرات، لكن المشكلة أن هناك شابا آخر ينافس (بلية) على حبها، لكن هذا الشاب يطمع في ثروة أبيها فقط، لجأ هذا الشاب إلى العديد من الوسائل غير المشروعة كالغش والتزوير.

وبعد فترة غياب لأكثر من 20 عام، يجتمع الثنائى غادة عادل وهنيدى من خلال فيلم "مرعى البريمو"، والذى سيعرض في شهر أغسطس المقبل وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول (مرعي البريمو) الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

مرعي البريمو

نجومية غادة عادل ارتبطت بنفس الوقت مع نجومية محمد هنيدى، حيث جمعتهما فوازير وفيلمان قبل مرع البريمو، فكانت البداية مع فوازير "أبيض وأسود" عام 1996، وتتناول الفوازير مجموعة من الأفلام القديمة في إطاركوميدي ساخر ويبقى السؤال المطروح أخر كل حلقة ماهو اسم الفيلم، كما قدما الثنائى غادة عادل وهنيدى جزء ثانى من الفوازير عام 1998.

محمد هنيدي وغادة عادل

وكان حرص النجم محمد هنيدي، على تشويق جمهوره لفيلمه الجديد "مرعي البريمو" الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في السينمات المختلفة.

حيث كتب محمد هنيدي عبر حسابه على "فيسبوك" قائلا: "أنا عارف أن في ناس ممكن ميكنش عجبها بعض الأفلام اللي فاتت، بس مع الفيلم ده بوعدكم إن هنيدي راجع بكل قوته من جديد مع المخرج الكبير سعيد حامد".

وكان طرح النجم محمد هنيدي بوسترا تشويقيا لفيلمه الجديد "مرعي البريمو".

وظهر محمد هنيدي خلاله هنيدي بشنب وعمة على رأسه بين نصي بطيخة.

البريمو

وظهر محمد هنيدي فى صورة جديدة من الكواليس بلوك مختلف وشنب وارتدي قبعة على متن إحدي السفن فى البحر.

محمد هنيدي وغادة عادل

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ويشهد العمل التعاون الثالث الذى يجمع النجمين، إذ بدأ التعاون بينهما من خلال فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، ثم فيلم "بلية ودماغه العالية" عام 2000.

محمد هنيدي

ويعود المخرج سعيد حامد للسينما مرة أخرى، بعد غياب 14 عامًا منذ عرض فيلم "طباخ الريس"، وتشهد عودته تكرار تعاونه مع النجم محمد هنيدي الذى قدم معه عدة أعمال سينمائية ومسرحية حققت نجاحاً كبيراً، منها فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية ومسرحية الابندا وفوازير أبيض وأسود تانى وفيلم همام في أمستردام وفيلم جاءنا البيان التالى وفيلم صاحب صاحبه وفيلم يا أنا يا خالتى.

محمد هنيدي وغادة غادل والمخرج سعيد حامد

وكان حرص الفنان محمد هنيدى على الترويج للفيلم من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة من كواليس الفيلم تجمعه بغادة، وكتب قائلًا: "بمناسبة موسم تفتح أزهار البطيخ.. استنوا مرعي البريمو.. الوحيد في كوكب إمبابة اللى بيبيع البطيخ من غير بذر.. قريبا".

محمد هنيدي وغادة عادل

البريمو

فيلم البريمو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح.