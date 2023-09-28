الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

صحفي أمريكي شهير ينتقد بايدن ويصفه بـ "المُختل عقليا"

بايدن
بايدن

تشهد "الولايات المتحدة"، حاليًا عصرًا من الاضطرابات، إذ أصبح الرئيس "المُختل عقليًا" جو بايدن، دُمية في أيدي التقدميين في البيت الأبيض، حسبما أفاد الصحفي الأمريكي الشهير، "بيل أورايلي".

وقال أورايلي، في مقابلة مع المذيع الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون: الرئيس بايدن، في رأيي، مختل عقليا.

وأضاف أن بايدن لا يحكم الولايات المتحدة، لكنه يفعل فقط ما يقوله له التقدميون، مشيرًا إلى أنه في عهد الرئيس جو بايدن، حلت الفوضى والاضطرابات.

وتابع أورايلي: حركة حياة السود مهمة، وتقاعس الشرطة، وعدم معاقبة أي شخص على جرائمه، وفرض ضرائب على الناس لدرجة أنهم ليس لديهم أصول.

كما أكد أن معظم المواطنين الأمريكيين لا يدركون ذلك، حيث أن الصحافة تتعاون أيضًا مع الحركة التقدمية وتتكتم على كل شيء.

الحالة الجسدية والنفسية للرئيس الأمريكي

وفي وقت سابق، قالت مجلة سبكتاتور، إن الحالة الجسدية والنفسية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، يمكن أن تصبح مشكلة خطيرة لإعادة انتخابه.

وأوضحت المجلة، أن "المسؤولون الرئاسيون تجاهلوا المخاوف بشأن عمر بايدن.. لكنهم يدركون جيدًا أن هناك مشكلة خطيرة.. وقال ثلثا الناخبين إنهم قلقون من أن بايدن لا يتمتع بالصحة الجسدية والعقلية اللازمة للخدمة كرئيس”.

وكشفت أنه "إذا أجرى الديمقراطيون حملة انتخابية كاملة ووضعوا بايدن أمام الناخبين، فسوف يخاطرون بالوقوع في أخطاء فادحة وقصص مختلقة وعدم اتساق في التصرفات".

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