بعد تدخل الرئيس لإنقاذه.. قصة فولة بطل كمال الأجسام المصري

تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ حياة اللاعب أشرف فولة، بطل مصر والعالم السابق في كمال الأجسام، بعد معاناته من فشل كلوي، تطلب زراعة كلى لإنقاذ حياته.

وكان فولة يتمتع بصحة جيدة، ويمارس الرياضة بانتظام، ولكن خلال التحضير للمشاركة في بطولة كبرى في يوليو الماضي، شعر بإجهاد شديد.

أجرى فولة العديد من الفحوصات الطبية، واكتشف أنه يعاني من فشل كلوي، ولم تنجح الخيارات العلاجية في تحسين حالته، وبعد استئصال الكليتين، أصبح فولة بحاجة إلى غسيل كلوي باستمرار.

بعد ذلك، قرر فولة إجراء زراعة كلى، وأرسل العديد من الاستغاثات إلى وزارة الشباب والرياضة ثم رئاسة مجلس الوزراء من أجل الحصول على المساعدة.

مرت 10 أيام من دون الحصول على استجابة، فقرر فولة استئناف الرحلة العلاجية على نفقته الخاصة.

في اليوم التالي، تلقى فولة اتصالا من مجلس الوزراء، أبلغه فيه باهتمام الرئيس السيسي بحالته، وتوجيهه بتقديم الرعاية الصحية اللازمة له على نفقة الدولة.

يُذكر أن فولة فاز ببطولة العالم لكمال الأجسام عدة مرات، عام 2011 في الهند ثم في الإكوادور 2012، وبعدها بعامين في البرازيل، فضلا عن حصوله على المركز السابع في بطولة الأساتذة في إسبانيا عام 2019.