استغاثة بوزير الداخلية

السيد اللواء وزير الداخلية، أستغيث بسيادتكم لإصداور تعليمات لتنفيذ الأحكام بمركز شرطة سيدي سالم التابع لمديرية أمن كفرالشيخ، حيث أنني حصلت على 3 أحكام قضائية تبديد رقم (8985 لسنه 2022، وقضية 21881 لسنة 2022، وقضية 3116 لسنة 2023)، جميعها جنح مركز سيدي سالم التابع لمحافظة كفر الشيخ.

وكذلك قضية 112 لسنة 2019 رقم حصر1384 لسنة 2021 بمحافظه البحيرة - مركز الرحمانية.

وأحيط علم سيادتكم أن المتهمين تحت مرأى ومسمع رجال الشرطة، لذا أرجو سرعة إصدار أمر لمركز الشرطة للقبض على المتهمين خشية سقوط الأحكام وضياع حقي المادي والمعنوي في دولة القانون.

مقدمه لسيادتكم

عبدالحميد عبدالنبي إسماعيل يوسف

أبوغانم- سيدي سالم - كفرالشيخ

رقم تليفون 01003571876