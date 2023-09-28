عبد الرحمن مجدي يسجل الهدف الثاني للدراويش

تقدم فريق الاسماعيلي بالهدف الثاني في شباك الاتحاد السكندري، المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الإسبوع الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



سجل الهدف الثاني اللاعب عبد الرحمن مجدي للاسماعيلي فى الدقيقة 38 في شباك الاتحاد السكندري ليعلن تقدم الدرايش مرة أخري.

الهدف الاول للإسماعيلي

سجل حمدي التقاز لاعب الاسماعيلي هدف الدراويش الأول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 6 من بداية اللقاء ليعلن عن الهدف الأول للأصفر أمام زعيم الثغر.

ولقي فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي الهزيمة في المباراة الأولى أمام زد إف سي بهدف دون رد، بينما فاز الاتحاد السكندري على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف سجله جوب مابولولو.

وتذاع مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1.