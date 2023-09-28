الخارجة تواصل إزالة التعديات على أراضي الدولة بالوادي الجديد

تشهد منطقة الخارجة في محافظة الوادي الجديد جهوداً متواصلة في إزالة أي اعتداءات على أراضي الدولة. يعمل فريق مركز الخارجة تحت إشراف جهاد متولى، رئيس المركز، على مدار الساعة للقضاء على أي تعديات وفقاً لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وتأتي هذه الجهود الحثيثة بهدف استعادة حقوق الدولة في أراضيها والحفاظ على الممتلكات والموارد الطبيعية ذات القيمة الاستراتيجية. فبفضل هذه الحملات المستمرة، تم تحديد وتوثيق العديد من التعديات على أراضي الدولة وتم إزالتها بشكل سريع وفعال.

الخارجة يواصل إزالة التعديات على أراضي الدولة بالوادي الجديد

تجدر الإشارة إلى أن الإزالة لا تشمل فقط المباني والهياكل غير القانونية التي تتعارض مع الأنظمة والقوانين المعمول بها، ولكنها تشمل أيضاً التعديات الزراعية والإشغالات غير المشروعة للأراضي. ويتم تنفيذ عمليات الإزالة بعناية فائقة وتأمين اللواء الكافي لضمان تنفيذها بأمان وسلامة تامة.

من الجدير بالذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار تجديد الالتزام القوي من قبل الحكومة المحلية للمحافظة بمواجهة أي نشاط غير قانوني يعيق التنمية ويمس بمصالح الدولة. وتصب هذه العمليات في صالح الجميع، حيث تعزز حالة الشفافية وتحافظ على سلامة المجتمع وتمكن الدولة من استغلال مواردها الطبيعية بكفاءة عالية.

ويجب على جميع المواطنين والمقيمين في المنطقة أن يكونوا على دراية بأن التعدي على أملاك الدولة أمر غير مقبول ويعرض الفاعلين للعقوبات القانونية. ولذلك، يهيب المركز بالجميع بالإبلاغ بأي تعدي قد يشاهدونه أو لديهم معلومات عنه لكي يتم التعامل معه بشكل سريع وفعال.

بهذا النهج القوي والمستمر، ستستعيد محافظة الوادي الجديد سيطرتها على أراضيها وتحفظ حقوقها السيادية. وستكون الجهود المبذولة في إزالة التعديات واستعادة أراضي الدولة مفيدة لكل الأطراف المعنية، من المجتمع المحلي إلى الحكومة المحلية والجهات المعنية بالتنمية وحماية البيئة.

مركز الخارجة بالوادي الجديد يواصل إزالة كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة. وقال جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، إن حملات الإزالة تعمل على مدار الساعة لإزالة التعديات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بإزالة أي تعديات على التعديات. ولاية. الأراضي الخاصة.

وأوضح أنه تمت إزالة زحف على أرض مملوكة للدولة بشارع الهلال الأحمر بالبساتين، كما تمت إزالة زحف سرير على أرض مملوكة للدولة بمنطقة الخارجة 2، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تساهل في إزالة التجاوزات. . واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.