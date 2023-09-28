"سامي" يستعرض منتجات مصنع"بيدو" أمام وزير التعليم العالي في "حفل الجامعات التكنولوجية"

أكد المهندس محمد سامي المدير التنفيذي لمصنع "بيدو" لتطوير تقنيات التعليم أن المصنع يضع في خطته وخلال المرحلة القادمة التعاون مع كل مؤسسات الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي أعلنها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي فيما يتعلق بمجال عملها.

وأوضح المدير التنفيذي لمصنع "بيدو" في تصريحات لـ"الوفد" ضمن حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية اليوم الخميس بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي وحسن شحاتة وزير العمل ولفيف من رؤساء وأساتذة الجامعات أن المصنع يواكب التطور التكنولوجي الهائل.

واستعرض"سامي" منتجات مصنع بيدو للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحسن شحاته وزير العمل ، حيث حرص الوزيران على مشاهدة المنتجات خلال جولة المعرض الذي أقيم على أساس الاحتفالية

تجهيز العديد من المعامل لكليات الحاسبات والمعلومات والتكنولوجيا

وقال "سامي" أن المصنع نجح خلال الفترة الماضية في تجهيز العديد من المعامل لكليات الحاسبات والمعلومات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومجالات الصناعات الثقيلة والهندسة الكهربائية ومختلف التخصصات الأخرى في العديد من الجامعات المصرية الحكومية والأهلية الجديدة، والجامعات التكنولوجية الجديدة التي تسعى لخلق أجيال تواكب تطورات التعليم ومتطلبات المستقبل.

وأضاف "سامي" أن دور المصنع لايقتصر فقط على التعاون في مجال تجهيز المعامل فقط وإنما في مجال التدريب والتعاون في التوظيف قائلاً " قررنا تعيين 6 من أوائل الجامعات التكنولوجية الأولى وهي القاهرة وبني سوي والدلتا بواقع 2 لكل كلية للاستفادة منهم خلال المرحلة المقبلة، وللتأكيد على احتياجات سوق العمل لهؤلاء الخريجين.

وأكد المدير التنفيذي لمصنع "بيدو" أن أجهزة ومنتجات الشركة يتم تصديرها حالياً لأكثر من 22 دولة في مختلف قارات العالم، مشيراً إلى أهمية الشركة تكمن في خلق صناعة وطنية مصرية على أرض مصر بمواصفات عالمية من خلال التطوير المستمر وهو ما لم يكن متبعًا في هذا المجال خلال الفترة الماضية.

وتطرق"سامي" إلى إنشاء مركز البحوث والتطوير داخل المصنع لمواكبة آخر التطورات وصناعة تكنولوجيا جديدة بأيدي مصرية، في الوقت الذي يتم فيه السماح بتدريب أكثر من 240 طالبًا من طلاب الجامعات التكنولوجية على أعلى مستوى.

واستكمل مدير "بيدو" حديثه قائلاً "نحن أول مصنع مصرى عالمى لتصنيع المعامل والمختبرات التعليمية والبرمجيات الافتراضية لكليات الهندسة وحسابات ومعلومات وذكاء اصطناعى والجامعات التكنولوجية فى مصر والعالم العربي والشرق الأوسط وإفريقيا، والقضية لا تتعلق فقط بتوفير المنتجات على أرض مصر ومن ثم توفير العملة الصعبة، بقدر ما نسعى لجلب العملة الصعبة ذاتها من خلال عملية التصدير وخلق فرص العمل".

واختتم مدير مصنع بيدو بأن منتجات المصنع وفرت خلال ال١٣سنة الماضية قرابة ٢٠٠مليون دولار للدولة من العملة الصعبة قائلا " نسعى لتنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وبستهدف ٥ مليون دولار سنويا الفترة القادمة ،وأطلقنا برنامج روشتة النجاح لخرجين الجامعات التكنولوجية والذى يعتبر نقلة نوعية لمعرفة وتوظيف مواهب وقدرات الخريجين وتطويرها بشكل علمى ونسعى للشراكة مع وزارة التعليم العالي بتجهيز الجامعات المصرية بجودة عالمية بعقول وأيادى مصرية".