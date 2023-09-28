أعراض سرطان البروستاتا.. صعوبة في التبول أبرزها

وصفت طبيبة المسالك البولية كارين مكرتشيان، أن الضعف والدم في البول من أعراض سرطان البروستاتا، وقد لا يظهر نفسه لسنوات عديدة يتم "التعرف" على أعراضه المحددة في المراحل اللاحقة، وثم يتحدث المريض عن ضعف شديد وألم في العظام ووجود دم في البول.

قال أخصائي RIAMO: "في كثير من الأحيان، يتم إخفاء عمليات الأورام بنجاح على أنها أمراض أخرى، ولهذا السبب يتم تشخيص إصابة المريض بالسرطان بالفعل في المراحل 3-4، عندما يكون من الصعب للغاية تغيير التشخيص".

وفي حالة سرطان البروستاتا، فإن هذا صحيح كما هو الحال مع العديد من أمراض السرطان الأخرى، وأضاف الطبيب أنه إذا ظهرت الأعراض المذكورة أعلاه، فإن التشخيص بالنسبة للمريض غير مناسب.

وذكر الأعراض المبكرة المحتملة لسرطان البروستاتا والتي يجب على جميع الرجال الانتباه إليها:

صعوبة في التبول

تدهور الانتصاب

آثار الدم في البول أو السائل المنوي

ألم في أسفل البطن

ويجب أن تكون أي من هذه العلامات سببًا لزيارة طبيب المسالك البولية في أسرع وقت ممكن.

ما مدى سرعة تطور سرطان البروستاتا؟

عادة ما ينمو الورم ببطء. وقد لا يشعر المريض بالأعراض لفترة طويلة، وهناك حالات ظهرت فيها أعراض سرطان البروستاتا بعد 10 إلى 30 سنة من ظهور المرض.

ما هي الاختبارات التي ستظهر سرطان البروستاتا؟

مستضد البروستاتا النوعي الكلي (PSA) هو اختبار دم يمكن وصفه في حالة الاشتباه في التهاب البروستاتا أو ورم البروستاتا الحميد أو سرطان البروستاتا.

كيفية التمييز بين الورم الحميد والسرطان؟

الطريقة الدقيقة للتشخيص المبكر لسرطان البروستاتا هي خزعة البروستاتا - أخذ الأنسجة من غدة البروستاتا. هذه الطريقة فقط هي التي تجعل من الممكن التمييز بين التكوين الحميد (الورم الغدي) في البروستاتا والسرطان.