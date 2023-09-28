الدوري المصري.. الإسماعيلي يحرز الهدف الأول في شباك الاتحاد السكندري

سجل الاسماعيلي هدف التقدم في شباك الاتحاد السكندري، في المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الإسبوع الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل حمدي التقاز لاعب الاسماعيلي هدف الدراويش الأول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 6 من بداية اللقاء ليعلن عن الهدف الأول للأصفر أمام زعيم الثغر.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وفاركو

وتذاع مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1.

ولقي فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي الهزيمة في المباراة الأولى أمام زد إف سي بهدف دون رد، بينما فاز الاتحاد السكندري على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف سجله جوب مابولولو.