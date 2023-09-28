تاريخ مملكة الكونغو في مهرجان مدينة الأحلام بتونس

تقام الدورة التاسعة لمهرجان الفن دريم سيتي في العاصمة التونسية إلى 8 أكتوبر.

يقدم المصور الكونغولي سامي بالوجي رحلة عميقة إلى تاريخ مملكة الكونغو بدءًا من القرن الخامس عشر من خلال عمله "ميسا لوبا".

ضمت المملكة أجزاءً من الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجابون وأنغولا الحالية.

يتطرق العرض الذي يستغرق حوالي 45 دقيقة إلى موضوعات تشمل السياسة والعبودية والتبشير في أفريقيا.

وقال بالوجي "كنت حريصا على العمل على هذه المواضيع لأن الدعاية البلجيكية تقول إن بلجيكا هي التي جلبت الحضارة إلى الكونغو".

"كان من المثير للاهتمام العمل على حقبة ما قبل وصول البلجيكيين، لتسليط الضوء على أدلة الحضارة والتنظيم السياسي في الكونغو ما قبل الاستعمار. بدأ المشروع بأكمله عندما اكتشفت الرسائل التي أرسلها الملك أفونسو إلى الملك من البرتغال."



التفاعلات السياسية والثقافية والدينية

تدور القطعة حول ميسا لوبا، وهو نوع من الموسيقى الدينية الكونغولية، والقصة شبه الخيالية للتفاعلات بين مملكة الكونغو والبرتغال والفاتيكان.

فيستون موانزا موجيلا شاعر. إنه أحد الفنانين الثلاثة الذين تعاونوا مع سامي بالوجي. إنه الراوي غريب الأطوار الذي يقود الجمهور في رحلات عبر الزمن ذهابًا وإيابًا. لأن قصة التفاعل التي تعود إلى القرن الخامس عشر تعكس صدى قضايا يومنا هذا.

"عند قراءة هذه المراسلات، نصادف أشياء مضحكة حقًا، مثل الملابس التي يرسلها ملك البرتغال إلى نظيره في مملكة الكونغو، وقطط الزباد التي يتم شحنها إلى البرتغال".

يقول فيستون موانزا موجيلا: "كان من المهم جدًا التفكير في هذه التبادلات من منظور اليوم. ولا تزال الديناميكية كما هي اليوم، لكن شكل التبادلات فقط هو الذي تغير. نتحدث اليوم عن المساعدات الإنسانية والمنح الدراسية وعن معادن الكونغو التي يتم تصديرها أو معادن النيجر التي يتم شحنها إلى فرنسا أو إلى أي مكان آخر.

كما تعاون الموسيقيان باربرا درازكوف وبيتشينز كامبيلو مع المصور سامي بالوجي. جنبا إلى جنب مع موانزا موجيلا، يقومون بأداء "ميسا لوبا" في مركز بير لاجر الثقافي.

ظهر الرومبا في قسم من الأداء: "نحن نعزف أغنية Independence Tcha Tcha، [في مرحلة ما] قمنا بمزجها مع أغنية للدكتور نيكو بوجي في Motema. ومن خلال القيام بذلك حاولنا مزج الرومبا من أمثاله. للدكتور نيكو وإندبندنس تشاتشا للتأكيد على أننا كنا نتحدث عن الرومبا."

يعد Missa Luba مسارًا شائعًا آخر للأداء. يعد Missa Luba مكانًا فريدًا للقداس اللاتيني المسيحي الكاثوليكي الذي يتم غنائه بأساليب تقليدية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

على سبيل المثال، فإن موسيقى الكيري هي على طراز الكاسالا، وهو نوع شعري يؤديه أحيانًا شعب بالوبا أثناء الجنازات. إن Sanctus و Benedictus مستوحاة من أغاني وداع البانتو.

سيتم عرض أغنية "Missa Luba" في بروكسل في شهر مايو من العام المقبل خلال مهرجان Kunstenfestivaldesarts، وهو حدث دولي مخصص للأعمال الفنية المعاصرة.

يسلط مهرجان مدينة الأحلام في تونس الضوء على العروض الموسيقية والرقصية والمسرحية بالإضافة إلى الفن المعاصر.

تتمثل المنهجية الفريدة للمهرجان الحضري في دعوة "الفنانين التونسيين والعالميين للإبداع في سياق من خلال التفاعل مع المدينة وسكانها".