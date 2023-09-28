تييري هنري يتغنى بـ صلاح" ويفضله عن "هازارد"

أشاد أسطورة الكرة الفرنسية تييري هنري لاعب أرسنال وبرشلونة السابق، بـ محمد صلاح قائد منتخب مصر وجناح فريق ليفربول.

أثنى هنري على صلاح خاصة مهاراته في المراوغة،وقال في تصريحات تليفزيونية :الكثير من الناس يفعلون أشياء أسميها هراء من خلال المبالغة بالمراوغة أو استخدامها بدون فاعلية

ولكن صلاح، عندما يأخذ الكرة، يذهب نحو المرمى، أتذكر واحد مثله واحدًا في الدوري الإنجليزي سابقًا" إيدن هازارد" هذا ما أسميه المراوغة أنت تذهب إلى المرمى، ولا تقوم بالاستعراض.

وقال أميل قليلًا لـ صلاح عن هازارد، لكن هذه هي القمة في المراوغة، وكنت لأكون هناك أيضًا عندما ألعب.