أحمد سعد يتعرض للانتقادات بسبب تلاوته للقرآن

تعرض الفنان أحمد سعد، لانتقادات بسبب طريقة قرأته للقرآن، حيث وجه أحد المتابعين نصيحة له بقوله: "يا فنان تعلم تجويد أولا وبعد كده إقرأ القرآن لان ما يخرج من فمك أشبه بالغناء".

حرص الفنان الفنان أحمد سعد، على تهنئة جمهوره احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، من خلال حسابه على موقع الصور “انستجرام”.

نشر أحمد سعد مقطع فيديو وهو يتلو القرآن الكريم من الآية 56 من سورة الأحزاب، وعلق قائلا: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا …. كل عام وانتم بخير".

وكان أحيا النجوم الثلاثة أحمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي حفلًا استثنائيا من إنتاج وتنظيم باشا غروب للمنتج حسين موسى، كان عنوانه الإبداع، تألق خلاله الثلاثي على مسرح ضخم أزدان باسمائهم و بإضاءات مبهرة و شاشات ضخمة.



أحمد سعد

وذلك على وقع تفاعل جماهيري غير مسبوق وحضور كبير توافد على مسرح أرينا الكويت لحضور ثاني حفلات مهرجان "موسم الكويت ".

كما تالق في الألعاب النارية أحمد عصام التي كانت أقرب الى لوحة صاغتها أنامل فنان سعى لتكامل الصوت والصورة فتحقق له ما أراد.

"موسم الكويت " في نسخته الأولى وحفله الثاني أثبت أنه ولد كبيرا ليحتل مكانة مميزة في خارطة الموسيقى الخليجية والعربية، وقدم الحفل الثنائي أسرار السعيد و عبدالله مال الله، وكان الفنان بدر الشعيبي فارس الوصلة الأولى.

من جانبه أعرب بدر، عن سعادته بلقاء الجمهور وقدم العديد من الأغاني المميزة مثل "تعبت أسال و ترى زهقة و اشفي غليله و شكلي بتزوج، و متعبة كل الناس وغيرها من الأغاني".

رامي صبري

أما ثاني الفرسان الثلاثة والذي خطف الأنظار بذكاء وعرف كيف يداعب الجمهور الفنان أحمد سعد، الذي عبر عن سعادته بلقاء الجمهور الكويتي، مؤكدا أن بدايته الفنية كانت من الكويت وأن أغنياته دائما ما تحقق انتشارا كبيرا بين جمهورها.

أحمد سعد ورامي صبري

أحمد سعد الذي لم يهدأ منذ أن اعتلى المسرح وقدم مجموعة مميزة من أعماله، وكان لافتا تفاعل الجمهور معه مثل "سكوت سكوت و ايه اليوم الحلو ده و (وسع وسع) و سيرينا يا دنيا

و عليكي عيون و يا ليالي و يا عراف وغيرها من الأغاني" قبل أن يترك بصمة مهمة في وجدان الجمهور بهذا الحفل.

أحمد سعد



في حين كان النجم رامي صبري مسك الختام، وقدم توليفة من أغنياته ذائعة الصيت ممنها "يمكن خير".

رامي صبري

رامي صبري: حفلات الكويت لها طابع خاص

وقال رامي، إن حفلاته في الكويت لها طابع خاص مشيدا بالتعاون مع شركة باشا غروب وثمن تفاعل الجمهور وكان حماسهم دافعا كبيرا ليحافظ على إيقاع واحد طوال وصلته فتنقل بين العديد من أعماله بذكاء مثل "كعب عالي وملك الفرفشة ومع نفسي وغيرها".

حفل موسم الكويت

وفي ختام الحفل، ثمن المنتج حسين موسى الأصداء الطيبة لمهرجان موسم الكويت، موجها الشكر لكل من ساهم في خروج الحفلات بهذه الصورة وأثنى على ثقة المطربين في باشا غروب و تعاونهم، لافتا الى أن العديد من الفعاليات سيتم الكشف عنها قريبا.