(حلمك بين إيديك) مبادرة لعلاج تأخر التحصيل الدراسي بمدارس قنا

تفقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مدرسة الدندراوي الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة قنا التعليمية ، وأطمأن إلى جاهزية المدرسة لبداية العام الدراسي وإنهاء أعمال الصيانة والنظافة ووضع الأنصبة والجداول الدراسية و الالتزام بتطبيق القرارات الوزارية 30 ، 36 وغيرها من القرارات والتوجيهات الصادرة عن المديرية .

كما أدار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أولى الندوات التعريفية لمعلمي مدرسة الدندراوي عن مبادرة مؤسسة (حلمك بين ايديك) ، والتي تستهدف تحسين المستوى التعليمي و التثقيفي واكساب المهارات الحياتية لعدد 500 تلميذ من ثلاث مدارس ابتدائية بقنا وهي مدارس ابو بكر الصديق الابتدائية بالخطارة التابعة لإدارة نقادة التعليمية ومدرسة قناطر نجع حمادي الابتدائية ومدرسة الدندراوي الابتدائية بقنا .

أوضح مدير تعليم قنا أن المبادرة تتولي تدريب 36 معلم بمعدل 12 معلم لكل مدرسة معنيين بتنفيذ حقيبة تدريبية ومجموعة اختبارات قبلية وتقويمية ونهائية للعينة المنتقاة من التلاميذ الضعاف بالمدارس، ووضع مجموعة مختلفة من الحلول المتعددة التي من شأنها أن تساعد في علاج هذا الضعف فيما لا يتعارض مع المنهج الدراسي .

يذكر أن المبادرة تنفذ وفق بروتوكول التعاون بين الوزارة والمؤسسة خلال العام الدراسي الحالي تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و إشراف الدكتورة راندا حلاوة مدير عام المشاركة المجتمعية بديوان وزارة التربية والتعليم وبتنسيق من جنة دار السلام احمد مدير المشاركة المجتمعية بالمديرية .