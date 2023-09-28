مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين إثر حادث تصادم بأسيوط

لقت سيدة مصرعها، بينما أصيب 5 أشخاص آخرين، وذلك في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة أمام قرية علوان بمركز أسيوط.

كانت مديرية أمن أسيوط، قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز أسيوط يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارة بعمود إنارة ووجود مصابين، وبالإنتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ واسفر الحادث عن مصرع "نبيله..ج" 73 عامًا، وإصابة كلا من "حوريه.أ.م"، و"أمانى.س.خ" و"مجيد.س.ص"، مصطفي.ز.س"، و"إسراء ق.م"، وتم نقل الجثة إلى مستشفى علوان، والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.