الحرب الأوكرانية كشفت ضعف الغرب وأمريكا والتراجع  في الجنوب العالمي

كشفت دوائر سياسية وصحفية تراجع الغرب سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا في الفترة الأخيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت بعض الدوائر أن التراجع الفرنسي في النيجر سببه فشل سياسة المحورين الامريكي والغربي معا.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، اليوم الخميس، أن الغرب يتراجع على الجبهتين السياسية والعسكرية بسبب الفشل في أوكرانيا.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن انسحاب القوات الفرنسية من النيجر بعد عامين من انسحاب الأمريكيين من أفغانستان يتحدث عن تراجع الغرب، وهو ليس عسكريا فحسب، بل سياسيا ودبلوماسيا أيضا“.

وأضافت : أن الصراع في أوكرانيا جزء من هذا التراجع ويؤدي إلى تفاقم عواقبه.

وأضافت أن الغرب مجبر على تقديم تنازلات في العديد من القضايا بسبب رفض سياساته من قبل الجنوب العالمي.

وأكدت صحيفة لوموند” الفرنسية، أن الصراع في أوكرانيا أدى إلى تفاقم هذا الوضع.