تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام الاتحاد السكندري في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، عن تشكيله الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري في الدوري



في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

في خط الدفاع: محمد هاشم، حمدي النقاز، إياد العسقلاني، محمد نصر.

في خط الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعي، محمد عبد السميع.

في الهجوم: مروان حمدي، ياو أنور، عبد الرحمن مجدي.

ولقي فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي الهزيمة في المباراة الأولى أمام زد إف سي بهدف دون رد، بينما فاز الاتحاد السكندري على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف سجله جوب مابولولو.

تاريخ مواجهات الإسماعيلي والاتحاد :

وسبق أن التقى الاتحاد والإسماعيلي في 96 مباراة، فاز الدراويش في 45 بينما فاز أبناء السيد البدوري في 26 وحسم التعادل نتيجة 25 مباراة.

أحرز لاعبو الإسماعيلي 152 هدفا في شباك الاتحاد، في حين سجل زعيم الثغر 90 هدفا في شباك الدراويش.

موعد مباراة الاتحاد والإسماعيلي والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد والإسماعيلي في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق النقل الحصري للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.