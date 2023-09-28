سر البرق العكسي الصاعد من برج الساعة باتجاه السماء.. شاهد

أضاء سماء مكة المكرمة ظاهرة نادرة من البرق، تم توثيق المشهد في مقطع فيديو يُظهر صاعقة برق، وهي تتفجر صعودا من برج الساعة باتجاه السماء، على عكس ما نراه عادة في العواصف الرعدية.

البرق الصاعد

يُسمى ظاهرة البرق الذي يتحرك باتجاه عكسي (من الأرض إلى السماء) بـ البرق الصاعد (Upward Lightning)، وتحدث الظاهرة عندما يمر مجال كهربائي قوي فوق جسم طويل مثل ناطحة سحاب أو برج راديو، فتنطلق شرارة البرق من البرج نتيجة لذلك.

كيف يحدث البرق

البرق هو تفريغ كهربائي يحدث بسبب تراكم الشحنات الكهربائية في العواصف الرعدية (الغيوم الركامية). يمكن أن يحدث تفريغ للشحنات السالبة (وهو ما يحدث غالبا) أو تفريغ للشحنات الموجبة (وعندها يكون البرق أقوى وأكثر خطورة).

لماذا حدث البرق الصاعد في مكة المكرمة

يعتقد العلماء أن البرق الصاعد في مكة المكرمة حدث بسبب وميض برق إيجابي نقل الشحنات من السحابة إلى الأرض، أدى تغير المجال الكهربائي الناجم عن الوميض السابق إلى تفريغ كهربائي صاعد من برج الساعة.

خطورة البرق الصاعد

البرق الصاعد أقل شيوعًا من البرق الهابط، ولكنه يمكن أن يكون خطيرًا أيضًا، يمكن أن يتسبب البرق الصاعد في أضرار للمباني والبنية التحتية، ويمكن أن يشكل خطرًا على الأشخاص الموجودين بالقرب من الهياكل الطويلة.