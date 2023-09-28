عاجل
انتهاء إضراب "هوليوود" مع استمرار الأزمة وحلها مرهون بموافقة النقابة
الخميس 28 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فيضانات قوية تضرب تركيا وإدارة الكوارث تُصدر تحذيرات عاجلة (شاهد)

فيضانات تركيا
فيضانات تركيا

ضربت فيضانات قوية مدينة "إسطنبول" التركية، بعد هطول الأمطار الغزيرة، إذ تشهد باشاك شهير وغازي عثمان باشا وأرناؤوط كوي وسلطان غازي وإسنيورت فيضانات، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الخميس.

وأصدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، تحذيرات متكررة للسكان بسبب هطول غزير للأمطار والتسبب في فيضانات.

ولجأ المواطنون الذين لم يكونوا مستعدين لهطول الأمطار في مناطق الفاتح وزيتون بورنو وبيرم باشا وجونجورين وبشيكتاش وشيشلي في الجانب الأوروبي من إسطنبول إلى محطات الحافلات وتحت مظلات المتاجر للحماية.

السيول والأمطار الغزيرة

غرقت ولاية إسطنبول التركية، في الفيضانات بعد السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها اليوم الخميس في عدة مناطق بمدينة إسطنبول.

كما أصدرت السلطات التركية تحذيرات بشأن استمرار موجة الطقس الغير مستقر غدًا الجمعة، بحسب وسائل إعلام تركية.

وطالبت السلطات، السكان في المدينة، بتوخي الحذر الشديد من السيول والأمطار الغزيرة التي ستحدث.

ونشرت صحيفة "يني شفيق" التركية مقاطع فيديو تكشف الحالة التي باتت عليها ولاية اسطنبول بعد السيول التي ضربتها ووثقت الفيديوهات غرق الولاية التركية في الفيضانات.

مواد متعلقة

تركيا.. فوضى واستقالات بالجُملة تعم أقدم مهرجان سينمائي لهذا السبب

زلازل جديدة تهز تركيا في إيجه وأضنة (تفاصيل)

تركيا.. أردوغان يتسلم أوراق أول سفير مصري في أنقرة مُنذ 10 سنوات

هزة أرضية تضرب منطقة الحدود بين تركيا وسوريا

أوكرانيا.. سفينة قمح تصل تركيا رغم انتهاء اتفاق الحبوب

زلزال يضرب مركز كارثة فبراير في تركيا
الجريدة الورقية