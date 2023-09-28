فيضانات قوية تضرب تركيا وإدارة الكوارث تُصدر تحذيرات عاجلة (شاهد)

ضربت فيضانات قوية مدينة "إسطنبول" التركية، بعد هطول الأمطار الغزيرة، إذ تشهد باشاك شهير وغازي عثمان باشا وأرناؤوط كوي وسلطان غازي وإسنيورت فيضانات، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الخميس.

وأصدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، تحذيرات متكررة للسكان بسبب هطول غزير للأمطار والتسبب في فيضانات.

ولجأ المواطنون الذين لم يكونوا مستعدين لهطول الأمطار في مناطق الفاتح وزيتون بورنو وبيرم باشا وجونجورين وبشيكتاش وشيشلي في الجانب الأوروبي من إسطنبول إلى محطات الحافلات وتحت مظلات المتاجر للحماية.

السيول والأمطار الغزيرة

غرقت ولاية إسطنبول التركية، في الفيضانات بعد السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها اليوم الخميس في عدة مناطق بمدينة إسطنبول.

كما أصدرت السلطات التركية تحذيرات بشأن استمرار موجة الطقس الغير مستقر غدًا الجمعة، بحسب وسائل إعلام تركية.

وطالبت السلطات، السكان في المدينة، بتوخي الحذر الشديد من السيول والأمطار الغزيرة التي ستحدث.

ونشرت صحيفة "يني شفيق" التركية مقاطع فيديو تكشف الحالة التي باتت عليها ولاية اسطنبول بعد السيول التي ضربتها ووثقت الفيديوهات غرق الولاية التركية في الفيضانات.