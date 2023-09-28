موسيقار شهير سبب دخول نجاح سلام مجال الفن

أكدت الفنانة الراحلة نجاح سلام أن الموسيقار محمد عبد الوهاب هو سبب مجيئها للقاهرة، وكانت البداية في عام 1948، كان والدها محي الدين سلام مديراً للإذاعة اللبنانية، وسمعته وهو يتحدث لوالدتها، أن الموسيقار عبد الوهاب سيزور الإذاعة، فسرعان ما طلبت منه أن يصطحبها كي تراه.

وأضافت نجاح سلام أنها كانت تقف في الصفوف الخلفية من أجل أن تشاهد عبد الوهاب، وعندما شاهدها عرفت نفسها بأنها ابنة محي الدين سلام، وغنت له أغنيته الشهيرة “إيه جرى يا قلبي؟”، لكن والدها غضب من تصرفها، إلا أن عبد الوهاب أعجب بصوتها، وطلب منها التوجه إلى القاهرة من أجل بدء مشوارها الفني.

وذهبت نجاح سلام إلى القاهرة، وتحدث والدها إلى موسيقار الأجيال، وعرض عليها الأخير، دور البطولة في فيلم «العيش والملح» مع سعد عبد الوهاب في أول تجربة سينمائية له، ولكن قابلتها عقبة المشاهد العاطفية في الفيلم، فاستعان المخرج حسين فوزي، بـ نعيمة عاكف بدلاً منها.

تتلقي أسرة الفنانة نجاح سلام العزاء يومي السبت والأحد المقبلين، في بيروت من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 7 مساء.

توفيت الفنانة الكبيرة نجاح سلام عن عمر يناهز الـ 92 عاما، صاحبة الأغنية الأشهر "يا أغلى اسم في الوجود يا مصر".

ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد الخاشقجي، ثم تدفن في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة ببيروت.

وكانت ابنتها سمر سلمان العطافي أعلنت خبر الوفاة من خلال حسابها على "فيسبوك"، حيث كتبت: "وانتهي المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله".

معلومات عن الفنانة نجاح سلام

يذكر أن الفنانة نجاح سلام ولدت في الـ 13 من مارس من عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة.

وهى الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

وعام 1949 سجلت أول أغانيها وهي حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وبعدها انطلقت فى مسيرتها الفنية وغنت في مصر و حلب، ودمشق، وبغداد، ورام الله.

ونستعرض مشوارها طوال حياتها فى سطور..

1من مواليد 13 مارس عام 1931 في دولة لبنان.

2 تعلمّت الغناء على يد والدها محي الدين سلام.

3 بدأت الغناء منذ طفولتها في حفلات المدرسة.

4 ومع نهاية فترة الأربعينيات جاءت إلى مصر بصحبة والدها.

5 أول أفلامها في السينما كان عام 1952 من خلال فيلم يحمل اسم على كيفك إنت مع ليلى فوزي.

6 رصيدها الفني لم يتجاوز الـ15 فيلما أبرزها: ابن ذوات، الكمساريات الفاتنات، السعد وعد.

7 تزوجت في سن صغيرة عام 1955 من ابن موطنها الفنان محمد سلمان وأنجبا ابنتيهما سمر وريم.

8 أسسا سويًا شركة إنتاج أفلام اسمها سمر فيلم، وشركة أخرى للكاسيت اسمها ريما فون.

9 وقع الطلاق بعد نحو 10 أعوام من الزواج، وتزوجا مرة أخرى وتجدد الانفصال.

10 توفى محمد سلمان عام 1997، وحسب تصريحات نجاح سلام خرج جثمانه من بيتها نظرًا لعلاقتهما الطيبة التي استمرت رغم انفصالهما، وأشارت في حوار سابق لها أنها تزوجت مرة أخرى من فؤاد مقبل ومن الدكتور عدنان العريس.

11 ومن أشهر الأغنيات التي جمعتهما سويًا دخل «عيونك حاكيني»، ومن أبرز أغاني نجاح سلام «يا أغلى اسم في الوجود يامصر»، واكتفت بالغناء فقط بعيدًا عن التمثيل ومع تقدمها في العمر قامت بارتداء الحجاب.