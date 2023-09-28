تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة جيرونا في الدوري الإسباني

سيدخل ريال مدريد مساء السبت المقبل مواجهة محفوفة بالمخاطر عندما يواجه المتصدر جيرونا في قمة مواجهات الجولة السابعة للدوري الأسباني.

جيرونا متصدر الدوري الأسباني برصيد ١٦ نقطة و المفاجأة السارة لهذه المرحلة المبكرة من الليجا حقق الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري ولاشك يتطلع للفوز والاستمرار غي صدارة الليجا من خلال تكرار الفوز على ريال مدريد الذي حققه الموسم الماضي .

اما كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد فمازال يواجه بعض المشاكل بسبب الاصابات رغم عودة بعض النجوم من الإصابة الا ان التوقعات تشير للتشكيل التالي لريال مدريد

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: كيبا - على الرغم من وجود بعض الندم داخل ريال مدريد على التعاقد مع كيبا رغم وجود عدد من البدائل بعد إصابة تيبو كورتوا الا انه الحارس الجاهز لحراسة المرمى امام جيرونا .

الظهير الأيمن: داني كارفاخال- عاد للتواجد في تشكيلة ريال مدريد ولو على دكة البدلاء في مباراة الاربعاء امام لاس بالماس الا انه من المتوقع ان يكون اساسيا في مواجهة جيرونا .

قلب الدفاع: أنطونيو روديجير - رغم إصابة روديجير امام لاس بالماس والشكوك التي تحيط مشاركته امام جيرونا الا ان أنشيلوتي متفائل بقدرة روديجير في اللحاق بالمباراة .

قلب الدفاع: ناتشو فيرنانديز - قائد ريال مدريد ناتشو لديه فرصة التواجد في التشكيلة الأساسية بعد الإصابة الأخيرة التي لحقت بديفيد الابا خلال مواجهة لاس بالماس .

الظهير الأيسر: فيران جارسيا - على الرغم من عودة ميندي الا ان أداء جارسيا الممتاز في مركز الظهير الأيسر يمنحه الاولوية للظهور اساسيا امام جيرونا .

قلب الوسط المدافع : فريدريكو فالفيردي - مركزه محفوظ في تشكيلة الريال وعليه مهمة صعبة للحفاظ على توازن ريال مدريد في مواجهة جيرونا القوي .

قلب الوسط المدافع : تشواميني - اساسيا في تشكيلة ريال مدريد

قلب الوسط المدافع : ادواردو كامافينجا - يعد كامافينجا اساسيا في خط وسط الريال الان ولسنوات قادمة بجوار فالفيردي وتشواميني الا اذا احتاجه الفريق في مركز اخر في الدفاع.

وسط مهاجم : جود بيلينجهام - ربما يكون توقف عن التهديف في اخر مباراتين لريال مدريد لكن يظل جود بيلينجهام اهم لاعب في ريال مدريد حاليا .

مهاجم : فينيسيوس جونيور - شارك كبديل في مباراة لاس بالماس ويتوقع ان تكون مشاركته اساسيا امام جيرونا دعم كبير لهجوم ريال مدريد .

مهاجم: رودريجو - عودة فينيسيوس جونيور تمثل ارتياحا كبيرا لرودريجو الذي يعتبر فينيسيوس جونيور بمثابة تؤامه في هجوم ريال مدريد .