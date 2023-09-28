أولويات الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الرابع" وذلك بمقر مجلس الشباب المصري

عقد منتدى السياسات والدراسات البرلمانية بمجلس الشباب المصري حلقة نقاشية بعنوان "أولويات الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الرابع" وذلك بمقر المجلس.

جاء ذلك تزامنا مع قرار رئيس الجمهورية رقم 408 لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني و القرار رقم 409 لسنة 2023 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول.

عقدت الحلقة النقاشية بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء وقيادات الأحزاب السياسية المصرية وقيادات نقابية وقانونيين وممثلي منظمات مجتمع مدني ومراكز بحوث ودراسات ومحررين برلمانيين ومساعدين برلمانيين، والذين اشادوا بتجربة مجلس الشباب المصري ومساهمتها في البحث عن نقاط الالتقاء بين مختلف الأيدلوجيات من الرموز البارزة للقوى السياسية وذلك إيمانا من المجلس بأهمية توسيع المشاركة بين الأطياف المتعددة وخلق مناخ تفاعلي بتعزيز دور المجتمع المدني المصري كشريك أساسي في خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيزا للحقوق السياسة والاقتصادية والاجتماعية ًوالثقافية للمواطن المصري.

- ودارت المناقشات حول محورين أساسيين الأول حول دور البرلمان في تعزيز المشاركة في الشأن العام عبر التشريعات المعززة لهذا الشأن وثانيا كيف يمكن أن يسهم البرلمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)

- ادار الجلسة النائب احمد سمير زكريا عضو مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ والدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور ومشاركة النائب تيسير مطر - رئيس حزب إرادة جيل وامين عام ائتلاف الأحزاب السياسية المصرية والذي يضم في عضويته 42 حزبا سياسيا ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، د. عفت السادات وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، النائبة راوية مختار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، النائبة مي رشدي عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، د. ميرال هريدي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائبة فاطمة سليم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، د.عماد قطارة أمين التدريب والتثقيف بحزب المصريين الأحرار، المهندس تامر سحاب القيادي بالتيار الليبرالي الحر، المهندس محمد خير الله أمين العمل الجماهيري بحزب مصر أكتوبر ومحسن عليوة القيادي العمالي الكبير، وأحمد السيد امين العلاقات الخارجية بحزب العدل، محمودإبراهيم رئيس مركز الاتحادية للدراسات، ورانيا ربيع صحفية برلمانية، وطه أبو اللوز منسق عام البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة شباب الفلاحين بالشأن العام ومصطفى نصار المحامي والخبير القانوني، وسمر عبد الرحيم منسق برنامج "إعداد المساعد البرلماني" بمنتدى السياسات والدراسات البرلمانية ومقرر الورشة.

- حزمة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها إحداث تعزيز للدور التشريعي للبرلمان المصري خلال دور الانعقاد المقبل في ظل جمهورية جديدة تؤمن بالتشاركية وتدعم حرية الرأي والتعبير وتقبل الاختلاف ... ويشرفنا موافاتكم بمخرجات الحلقة النقاشية في التقرير الصادر من منتدى السياسات والدراسات البرلمانية عبر اضافتكم للقائمة البريدية الخاصة بالمنتدى .

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