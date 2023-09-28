اعتماد 39 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، 39 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه.
وأعلنت وزارة الاوقاف، أن ذلك تفصيلاً على النحو التالي:
أولاً: خطباء جدد على بند التحسين:
اعتماد عدد (35) خطيبًا جديدًا من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، وهم:
م الاسم المديرية
1. د/ سيد أحمد عبد المرضي سيد أحمد أحمد عامر القليوبية
2. م. مساعد/ عبد الله عبد الراضي أحمد علي سوهاج
3. م. مساعد/ محمود السيد محمد سلامة الغربية
4. د/أحمد السيد عطية الجنايني الغربية
5. د/علاء عشماوي زيدان عشماوي المنوفية
6. د/إبراهيم عبد الغفار محمد إسماعيل المنوفية
7. م. مساعد /محمد عبد الوهاب أحمد محمد قنا
8. د/محمود عنتر حسنين محمود قنا
9. د/محمد عبد الفتاح محمود حبيش الغربية
10. د/أحمد محمد السيد المرسي العفيفي الغربية
11. د/حمادة أبو القاسم حماد على قنا
12. د/جمعة حمادة علي عبد العزيز الغربية
13. م.مساعد/يس محمود يس أحمد قنا
14. د/محمد رضا البدراوي صقر الغربية
15. د/علاء محمود عبد الرزاق محمود قنا
16. أ,د/ عادل محمد علي الطنطاوي الدقهلية
17. د/ خالد مصطفى أحمد عبد الله أسيوط
18. أ.د/ مصطفى حامد محمد عبد المجيد عيسى الغربية
19. د/محمد محمود عبد الرزاق محمود قنا
20. م.مساعد/أحمد حسن محمد البنا البحيرة
21. د/أحمد طبجي أحمد محمد قنا
22. د/محمد محمود حسن محمد قنا
23. د/حمدي افراج أحمد عوض الغربية
24. د/الزاهر أحمد حفني الطاهر قنا
25. د/ شريف أحمد علي حماد أسيوط
26. م.مساعد/محمد محمد عبد الفتاح الغربية
27. م.مساعد / محمد جمال عبد القوي هموس الغربية
28. د/حسين عبد المطلب أحمد سالم قنا
29. د/طه محمد محمد عيد بني سويف
30. د/ أحمد جودة عبد الستار محمد المنوفية
31. أ.د/ محمد قداح عبد المجيد سعيد الغربية
32. م.مساعد/عبد الله محمد إسماعيل قنا
33. د/ خلف علي محمد عمار أسيوط
34. د/ أيمن علي محمد مرسي سوهاج
35. د/زايد أحمد رجب البشبشي البحيرة
ثانيًا: الراغبون في الانتقال على بند التحسين:
اعتماد عدد (4) خطيب مكافأة من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، وهم:
م الاسم المديرية
1. السيد / حسانين عويضة بركات حسانين القليوبية
2. د/ فرج محمد محمد سالم الغربية
3. السيد/ أحمد رجب محمد سالم القليوبية
4. د/ مجدي عبد الباسط عبد الحميد قراميط دمياط