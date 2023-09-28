شباب نجع حمادي ينظم فاعلية احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف

نظمت إدارة الشباب والرياضة بنجع حمادي شمال محافظة قنا، مشروع للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمقر مركز شباب بركة، حيث استهدف المشروع مشاركة أعضاء المركز من مختلف الأعمار.

وتحدث مصطفى ابو جبل مدير المديرية بقنا، على أهمية دور مراكز الشباب لتفعيل منظومة العمل الشبابي واستقبال الاعضاء وتحفيزهم المشاركات الفعالة في جميع.

وذكرت عايدة محمد مدير إدارة الشباب بنجع حمادي، أن المشاريع الشبابية القومية المنفذة على أرض الواقع والموثقة تخدم كل الفئات العمرية ليرتقي وينهض بها المجتمع فكريا وثقافيا وخدميا وهذا ما ترتضية الدولة وتحققه من انجازات نحو التقدم والازدهار.

مضيفاً ان ذلك يأتى تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومصطفى ابو جبل مدير المديرية بقنا، ومحمد عبد الرحيم الوكيل الشبابي بالمديرية، وتحت إشراف وتنفيذ عايدة محمد مدير الإدارة.