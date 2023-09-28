إزالة فورية لحالة بناء دون ترخيص بقرية الأشراف بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية الأشراف برئاسة أحمد البتيتى، من تنفيذ إزالة فورية لحالة بناء دون ترخيص على أرض أملاك خاصة على مساحة ٦٠ مترًا عبارة عن سور بالطوب الأحمر والأسمنت بناحية الأشراف الشرقية بمركز قنا.

أوضح اللواء طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي، محافظ قنا، بالتصدي لحالات التعدي على أراضى أملاك الدولة كافة ومنع انتشار العشوائيات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لأشكال التعدي والبناء كافة دون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.