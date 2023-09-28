وفاة المخرج المسرحي حمدي طلبة عن عمر 68 عامًا

رحل عن عالمنا المخرج المسرحي الكبير حمدي طلبة عن عمر ناهز 68 عامًا.

حيث أعلن الناقد المسرحي الدكتور محمد الخطيب وفاته.

ويعد الراحل حمدي طلبة واحدًا من أهم وأبرز مخرجي مسرح الثقافة الجماهيرية الذين قدموا أعمالًا من التراث الشعبي.

معلومات عن المخرج حمدي طلبة

وقدم حمدي طلبة العديد من الأعمال المسرحية، كما أسس فرقة "بني مزار" المسرحية عام 1985، وكون أول نادي مسرح في الثقافة الجماهيرية ببني مزار عام 1986. كما أسس الراحل مركز بني مزار للظواهر المسرحية عام 2009، وأشرف على جميع تجارب نوادي المسرح في بني مزار، ومن أبرز أعماله المسرحية الوزير شال الثلاجة، العفريت في كفر سالم لسعد الدين وهبة، الكاتب والشحات لعلي سالم، مجلس العدل لتوفيق الحكيم، عريس بنت السلطان لمحفوظ عبد الرحمن، المهرج لمحمد الماغوط، مملكة الحيرة لأحمد فرغلي، حدوته مزارية لناصر عبد الله، حلم يوسف لبهيج إسماعيل، سعد اليتيم لمحمد الفيل، بالإضافة إلى مشاركته في عدد كبير من المهرجانات المسرحية المحلية والدولية.