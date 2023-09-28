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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لون وملمس العينين يكشفان عن مشاكل صحية مقلقة

عين
عين

يمكن أن تشير التغيرات في لون وملمس العين إلى وجود مشاكل صحية أساسية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو التهاب الملتحمة.

 

تشمل الأعراض التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

 

العيون المحتقنة بالدم: 

يمكن أن تكون علامة على ارتفاع ضغط الدم أو التهابات العين أو تلف القرنية.

 

الحساسية للضوء: 

يمكن أن تكون علامة على التهابات العين أو تلف القرنية أو الصداع النصفي.

 

حكة العين: 

يمكن أن تكون علامة على الحساسية.

 

العيون الدبقة: 

يمكن أن تكون علامة على التهاب الملتحمة.

 

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، فاستشر طبيب عيون.

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