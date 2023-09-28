لون وملمس العينين يكشفان عن مشاكل صحية مقلقة

يمكن أن تشير التغيرات في لون وملمس العين إلى وجود مشاكل صحية أساسية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو التهاب الملتحمة.

تشمل الأعراض التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

العيون المحتقنة بالدم:

يمكن أن تكون علامة على ارتفاع ضغط الدم أو التهابات العين أو تلف القرنية.

الحساسية للضوء:

يمكن أن تكون علامة على التهابات العين أو تلف القرنية أو الصداع النصفي.

حكة العين:

يمكن أن تكون علامة على الحساسية.

العيون الدبقة:

يمكن أن تكون علامة على التهاب الملتحمة.

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، فاستشر طبيب عيون.