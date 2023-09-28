الاتحاد الأوروبي يُخطط لتعزيز قدراته العسكرية لمواجهة روسيا

يُخطط "الاتحاد الأوروبي"، لتعزيز قدراته العسكرية لمواجهة روسيا، حسبما أفادت صحيفة Politico نقلاً عن مشروع بيان قمة المجموعة السياسية الأوروبية، مساء اليوم الخميس.

وكتبت الصحيفة: "ينوي الاتحاد الأوروبي زيادة قدرته الدفاعية لمواجهة روسيا في ظروف الوضع العالمي الخطير".

وأكد مشروع البيان أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتطوير القاعدة الصناعية والفنية في البلدان الأوروبية بما في ذلك بفضل زيادة الاستثمارات.

كما يُخطط الاتحاد الأوروبي لمواصلة توسعه "استثمارا في السلام والأمن والاستقرار".

وقالت وسائل الإعلام، إن قمة المجموعة السياسية الأوروبية ستعقد في مدينة غرناطة الإسبانية في 5 أكتوبر القادم.

وحذر مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي كيريل لوغفينوف من أن الإنفاق العسكري ومواصلة تسليح أوكرانيا، سيجبر الاتحاد الأوروبي على الحد من طموحاته في مجالات أخرى مهمة.

بوريل واصفًا الاتحاد الأوروبي: "حيوان عاشب وسط آكلة اللحوم"

وصف مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية، "جوزيب بوريل"، الاتحاد الأوروبي بـ "حيوان عاشب وسط الحيوانات المُفترسة" ولكنه اضطر إلى "الاستيقاظ من سباته" بسبب النزاع في أوكرانيا،حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء الجمعة.

قال بوريل في مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية: "نحن حيوانات عاشبة في عالم من الحيوانات آكلة اللحوم، هذا عالم سياسات القوة، ولكننا ما زلنا نتذكر أنه من خلال التجارة وتعزيز سيادة القانون، يمكننا التأثير على العالم، لا يزال يتعين علينا نشر سيادة القانون، ولكننا يجب أن ندرك أيضًا أن هناك بعض القادة الذين يجب التعامل معهم بشكل مختلف".

حول تأثير النزاع في أوكرانيا على الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، صرَّح بوريل بأن الدول الأوروبية اضطرت إلى "الاستيقاظ من غفوتها التي كانت تعيشها تحت المظلة النووية الأمريكية".