المجمعات الزراعية ستعيد الاهتمام بالفلاح في أسيوط

تواصل الدولة المصرية القيام بدور مهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتخفيف العبء عن مواطني المجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف المصري والمناطق الحضرية الهامشية، ومن بين هؤلاء المزارعين الذين ظلوا مهمشين لفترة طويلة من الوقت، فكرت في إنشاء مجمعات للخدمات الزراعية.

إنشاء 35 مجمعًا زراعيًا بتكلفة 290 مليون جنيه بأسيوط في إطار مبادرة “حياة كريمة”:

في محافظة أسيوط قررت المبادرة الرئاسية للعيش الكريم إنشاء 35 مجمعًا زراعيًّا بلغت تكلفتها الإجمالية 290 مليون جنيه لخدمة الفلاح من حيث الزراعة والثروة الحيوانية والإرشاد الزراعي، وغيرها من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري بأفراد الشعب كافة مصر.

هل المجمعات الزراعية ستعيد دور الجمعيات الزراعية القديمة؟

يقول محسن حسنين من قرى أبنوب بمحافظة أسيوط، إن المجمعات الزراعية ستعيد الاهتمام بالفلاح والمزارع بعد تراجع دور الجمعيات الزراعية القديمة التي تهدمت مبانيها، ولكن مع المجمعات الحديثة سيكون هناك اهتمام كبير بالفلاح ومربي الماشية، من خلال الخدمات التي يقدمونها للمزارعين، موجهًّا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اهتمامه بالفلاح المصري.

أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن محافظة أسيوط كان لها مشاركة كبيرة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي يتم تنفيذها في 7 مراكز في محافظة أسيوط، ومن المشروعات التي تتبناها المبادرة مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية والذي كانت أسيوط جزءًا منه، وبلغ عدد هذه المجمعات 35 مجمعًّا زراعيًّا. ترتكز المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة، الحياة وتحسين الظروف المعيشية، بالإضافة إلى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية كافة وتوفير فرص العمل لهم، وتحفيزهم على تحسين المستوى المعيشي لأسرهم و المحلي والمجتمعات.

أضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه بهذه المبادرة ستقدم الوزارة الخدمات للمزارعين كافة، من خلال إنشاء مجمعات خدمية زراعية تشمل تقديم الخدمات الزراعية كافة حسب احتياجات القرى المستهدفة، بما في ذلك وحدات الأطباء البيطريين والجمعيات الزراعية ومراكز الإرشاد ومراكز تجميع الألبان.

أشاد الدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، بالمجمعات الزراعية الجديدة لما تقدمه من دعم ومساعدة للقطاع البيطري الذي شهد نشاطًا ملحوظًا للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن المجمعات الزراعية ستقدم جوانب الرعاية والعلاج البيطري للماشية وستقدم الخدمات البيطرية المجانية كافة للأماكن المحرومة في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتنمية القرى في المحافظة والمجال المصري "حياة كريمة" لدعم وتنمية الفئات الأكثر احتياجًا، ويستفيد منها أكبر عدد ممكن من مربي الماشية ضمن خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

من جانبه، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط: "إن قطاعي الطب البيطري والزراعة يشهدان اهتمامًا كبيرًا من الدولة، ويتم تنفيذ الكثير من المشروعات في قرى المبادرة الرئاسية للعيش الكريم، وتحسين الخدمات البيطرية والحفاظ على الثروة الحيوانية في تلك القرى، حيث يجري إنشاء 35 مجمعًا زراعيًّا بتكلفة 290 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك وحدات بيطرية على أعلى مستوى ومجهزة بأحدث المعدات البيطرية ليستفيد منها مزارعو ومربو القرى. تقديم الخدمات البيطرية للمزارعين ومربي الماشية، مسلطًا الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتطوير تربية الماشية والعمل على زيادتها لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة.

أضاف محافظ أسيوط، أن المجمعات الزراعية تهدف إلى تقديم الخدمات كافة التي يحتاجها مزارعو القرية، بشكل لائق وحضاري، إذْ تضم المجمعات الزراعية “مراكز تجميع الألبان ومكاتب الإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة بيطرية”.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" يركز على سبعة مراكز بالمحافظة خلال مرحلتها الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 قرية، وهيئة تعمير صعيد مصر.

بيان مجمعات الخدمات الزراعية ضمن مبادرة حياة كريمة باسيوط

بيان مجمعات الخدمات الزراعية ضمن مبادرة حياة كريمة باسيوط