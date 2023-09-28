تسليم مشروعات التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا بالبحيرة

شهدت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، احتفالية تسليم عدد 80 مشروعًا ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي، بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان، دعمًا للأسر الأكثر احتياجًا والتي أقيمت بالصالة المغطاة للألعاب الرياضية بدمنهور، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وهم محمد كجك - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، والدكتورة فايزة زايد - وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورإبراهيم خضر - وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد بسيوني - وكيل وزارة الثقافة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وإلقاء عدد من التواشيح والابتهالات الدينية.

استهلت نائب محافظ البحيرة، كلمتها بتقديم التهنئة للحضور كافة، وذلك بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف ﷺ، كما تقدمت بالتهنئة بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر 1973، مؤكدة أنها ذكري عزيزة وغالية على قلوبنا جميعًا والتي تصدرت فيها القوات المسلحة المصرية المشهد واستعادت فيه الدولة المصرية الكرامة الوطنية، واستردت فيه أرضها المقدسة، لتظل تلك المناسبة مبعث فخر واعتزاز لنا والأجيال المقبلة.

أكدت بلبع، أن مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعلى رأسها مؤسسة "حياة كريمة" حريصة علي تقديم مشروعات حقيقية، تقدم منفعة فعلية على أرض الواقع للمواطنين من خلال مشروعات تنموية مستدامة، مشيرة إلي أن القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من محافظة بني سويف، والتي تستهدف زيادة الدعم المالي المخصص للمواطنين لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن وجود مصدر دخل دائم ومستدام مهم من خلال مشروعات التمكين الاقتصادي التي تحقق دخل للأسرة يمكنها من الاستجابة لمتطلبات المعيشة، مشيدة بجهود جمعية الأورمان والتي تقوم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بتنفيذ عدد من المشروعات فى قطاعات متنوعة منها (قطاع الثروة الحيوانية وتربية الماشية - قطاع الزراعة - تجارة وتداول السلع).

أضافت بلبع، أن مجال "الحياكة وتفصيل الملابس" يعد من القطاعات البارزة نظرًا للإقبال المتزايد عليها، إذْ يتواجد بالمحافظة أكثر من مليون طالب وطالبة فى المراحل التعليمية المختلفة يمثلون طلبًا هائلاً على الملابس المدرسية وأكثر من 7 ملايين نسمة بحاجة إلي تلك المصنوعات بشكل دائم، هذا بالإضافة إلي مشروعات تجهيز الخضر والفاكهة والتي يتم إعدادها للتصدير للخارج والتي توفر العملة الصعبة، وكذا المشروعات الخاصة بالأكشاك، مؤكدة أن هذه النوعية من المشروعات تساعد على تحسين مستوى المعيشة وتؤمن مصدر دخل ثابت للأسرة يساعد على تلبية احتياجاتها.

أوضحت نائب محافظ البحيرة، أن العمل التنموى والاجتماعى، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى كافة، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهة بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المبادرات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه أكد العقيد مينا سامي، أن هذه المبادرة تعد نموذجًا جديدًا لتحويل الفئات المستحقة للرعاية من مستهلكين إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير سلعهم الأساسية عن طريق إتاحة فرص العمل لهم ويأتي ذلك في إطار توحيد جهود مؤسسات التحالف الوطني تحت هدف واحد وهو تنمية المجتمع المصري وتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة.

أوضح السيد رجب، أن عدد المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة بمحافظة البحيرة، بلغت 80 مشروعًا مقسمين إلى قطاعين، «الأول» عبارة عن 60 مشروعَ قرض حسن بإجمالي مبلغ 30 ألف جنيه مقسمين على دفعتين الدفعة الأولى 15 ألف جنيه وفى حالة جدية المشروع يتم صرف الدفعة الثانية 15 ألف جنيه، وتعتبر منحة لا تُرد، «الثاني» تسليم 20 كشكًا، مكونًا من (جسم الكشك - ثلاجة - ديب فريزر - عداد كهرباء - مبلغ 10 آلاف جنيه) وذلك للمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلي توزيع 3000 كيلو من اللحوم والمواد الغذائية علي 3000 مستفيد، كما تم دعم أطفال مؤسسات رعاية الأيتام بشنط مدرسية مجهزه بالأدوات المدرسية كاملة.

تجدر الإشارة إلي أن بروتوكول التعاون يهدف إلي تنسيق الجهود المبذولة والمساعدة في تمكين الأسر من الحصول على الخدمات الأساسية كافة وتعظيم قدرتها في أعمال منتجة تسهم في تحقيق حياة كريمة لأسرهم وتوفير فرص عمل للحالات المستفيدة وإخراجها من دائرة الاحتياج إلى الاكتفاء والإنتاج.