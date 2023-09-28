كازاخستان تُعلن استعداد روسيا وأوكرانيا للمُفاوضات

صرح الرئيس الكازاخستاني "قاسم جومارت توكاييف"، بأن روسيا وأوكرانيا أعربتا عن رغبتهما في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، إلا أن شكل المفاوضات بشروط تناسب الطرفين لم يتحدد بعد، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، عقب انتهاء الاجتماع الثنائي بينهما، حيث قال توكاييف: "ناقشنا اليوم مع المستشار شولتس أن الوضع خطير للغاية، فيما عبر الجانبان الروسي والأوكراني عن استعدادهما للمفاوضات. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح على أي منصة، وعلى أي مستوى سيحدث ذلك".

وشدد توكاييف على أن لحظة "الدبلوماسية الحكيمة" قد حانت، ومن الضروري إجراء مفاوضات سلمية مع التركيز على النتائج التي تناسب الجانبين، مؤكدا على أن بلاده "ستتخذ كل الخطوات الممكنة لتحقيق ذلك". وشدد على أن أستانا تدعم مبادرات السلام التي تقوم بها مختلف الدول لحل النزاع في أوكرانيا.

وقد تم بث المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية.

روسيا فشلت في حل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.. أمريكا تُوضح

ذكرت "وزارة الخارجية الأمريكية"، أن روسيا لم تلعب أي دور مُثمر في الأسبوع الماضي بشأن الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا، حسبما أفادت قناة "الحرة"، مساء الأربعاء.

ووفقًا لـ "الحرة"، ذكرت الخارجية الأمريكية أن أرمينيا وأذربيجان حليفتان لواشنطن، وستعمل البلاد معهما في الأيام المقبلة في مهمة مراقبة دولية.

وفي وقت سابق، نصح وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، القيادة الأرمنية بتذكر المصير الذي لا تحسد عليه الدول التي اعتمدت على الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء الأربعاء.