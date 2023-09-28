الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تفاصيل إطلاق أكبر قافلة متحركة للسلع الغذائية بشمال سيناء (شاهد)

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة

تحدث  الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن تفاصيل اطلاق الوزارة أكبر قافلة متحركة للسلع الغذائية لمحافظة شمال سيناء.

 

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وقال "القرش" خلال تصريحاته عبر  فضائية "DMC"، اليوم الخميس، إن  هذه القافلة تأتي في إطار احتفالات انتصارات أكتوبر، وجهود الوزارة لتوفير السلع للمواطنين.

 

وأشار إلى  أنه تم اطلاق 45 سيارة محملة بنحو 75 طن من المنتجات الغذائية الأساسية كاللحوم والدواجن والخضروات.

 

وواصل القرش  أنه تم توفير علب حلوى المولد النبوي، حيث استقبل محافظ شمال سيناء هذه السيارات وتم توجيه السيارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا في سيناء

 

وأوضح أن  هذه القافلة ضمن قافلة بيطرية لتقديم الخدمات العلاجية لمواشي أهالي سيناء.

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