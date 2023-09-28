"نائب محافظ البحيرة" تشهد ندوة "أكتوبر والجمهورية الجديدة"

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ندوة بعنوان" أكتوبر والجمهورية الجديدة " ضمن الندوات المقامه على هامش معرض دمنهور السادس للكتاب بقاعة المؤتمرات والتى يحاضر فيها اللواء عادل العمدة.

وتناولت الندوة الحديث عن حرب أكتوبر المجيد تلك الملحمة الوطنية التي أثبتت للعالم أجمع أن مصر وأبناءها قادرة على صنع المستحيل، وأنها باقية وستظل باقية بجيشها الأبي وشعبها الأصيل العظيم.

ورحبت نائب محافظ البحيرة، بالحضور وأشارت إلى أن معرض دمنهور السادس للكتاب، ياتى بالتزامن مع إحتفالات المحافظة بعيدها القومي، ومرور 50 عاما على انتصار حرب أكتوبر العظيم .

وأشارت إلى دور اللواء عادل العمدة فى بناء الأجيال الجديدة من الشباب، ودعمه ومساندته لهم من خلال المناصب المختلفة التي توالها على مدار تاريخه والذى تعتبره قدوة لها، ولغيرها من أبناء الجيل الحالي.

ومن جانبه قال اللواء عادل العمدة، إن التاريخ يشهد على دور محافظة البحيرة في كل الحروب والانتصارات التي خاضتها مصر، لافتاً إلى أن حرب أكتوبر كانت من المستحيل أن تتم، ولكن قدرة وقوة المصريين تحدت هذا المستحيل وأصبح انتصاراً يتحاكى عنه العالم عبر التاريخ، مؤكداً على ضرورة أن نستلهم روح أكتوبر من أجل الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية واستمرارها، والوقوف ضد كل المغرضين بالدولة المصرية.

واكد على أهمية التثقيف السياسي للشباب ولكي نصل للجمهورية الجديدة، لابد من مساندة القيادة السياسية ودعمها بشكل كبير للوصول بقطار التنمية لأقصى درجة.

وتناولت الندوة الحديث عن دور هيئة الكتاب في نشر المعرفة ورفع الوعي من خلال معارض الكتب التي تنظمها بشكل مستمر في محافظات الجمهورية، ويعد معرض دمنهور للكتاب المنعقد حاليا في مكتبة مصر العامة بدمنهور، إحدى منارات الفكر، يكرم الأديب والمبدع السيد إمام أحد أبناء محافظة البحيرة، الذي قدم الكثير للثقافة العربية.