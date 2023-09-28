قصور الثقافة تناقش دور الفن في نبذ العنف بالمنيا

شهدت مدرسة السلطان حسن بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف، بمحاضرة تحت عنوان الفن ونبذ العنف، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة في القرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع محافظة المنيا، وبدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "الفن ونبذ العنف".

تحدث الشاعر جابر الزهيري عضو اتحاد كتاب مصر، عن مفهوم العنف وأسبابه، ودور الفن فى نبذ العنف والتطرف وعلاقته بالمواطنة، كما تناول دور الفن في الحفاظ على التراث والهوية الثقافية، موضحاً أن ذلك يأتي من خلال غرس القيم والآراء ، والتي تساعد الشباب على مواصلة إبداعاتهم وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وضمن البرامج المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل والمنفذ ، من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة ، أقيمت ورشة اكتشاف مواهب من أبناء القرية في مجالات الإلقاء الشعري ، الغناء والتمثيل إشراف المخرج أسامة طه ، جديرا بالذكر ، أن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة ، يقام ضمن نشاط قصر ثقافة أبو قرقاص ، بالتعاون مع الإدارة التعليمية، ووحدة تكافؤ الفرص والأمومة والطفولة ، وبالتنسيق مع مجلس المدينة، وتقام فعالياته أسبوعيا بقرية من قرى محافظة المنيا.