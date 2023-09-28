انتهاء الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا لليد بحضور مندوبي الأهلي

عُقد مساء اليوم الخميس الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا أبطال الدوري للأندية، بحضور مندوبي الأندية المشاركة في البطولة وممثلي الاتحاد الأفريقي ولجنة الحكام، لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بالبطولة التي تقام في الكونغو برازافيل.





وتواجد خلال فعاليات الاجتماع الفني ممثلاً من جانب الأهلي كل من هاني النجدي المدير الإداري ومحمد أبو زيد ومحمد سليمان، إداريي الفريق، حيث تقرر خلال الاجتماع الفني الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للبطولة، ومن بينها جدول المباريات وموعد وصول ومغادرة الفرق، والنزول لبدء عمليات الإحماء في أرض الملعب.



ويبتواجد رجال يد الأهلي في المجموعة الأولي في البطولة إلى جانب فرق جي إس كيه من الكونغو الديمقراطية – فاب الكاميروني – بي إم سي الكونغولي.

بينما يتواجد فريق سيدات يد الأهلي في المجموعة الأولي إلى جانب فرق بريميرو الأنجولي ونزيكو الكاميروني وجرين دي سيل الكونغولي.

مونديال اليد ..

على صعيد متصل ، تواجد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بالمجموعة الأولى، خلال بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي تقام في المملكة العربية السعودية، خلال شهر نوفمبر المقبل

وأجريت اليوم الخميس مراسم قرعة البطولة، وأسفرت عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق برشلونة الإسباني والنور السعودي.

وضمت المجموعة الثانية فرق فوكس برلين الألماني والكويت الكويتي، وسان فرناندو الأرجنتيني، وضمت المجموعة الثالثة فرق ماجديبورج الألماني، وجامعة كوينزلاند الأسترالية، الخليج السعودي، فيما ضمت المجموعة الرابعة فرق كيلسي البولندي، وسان فرانسسكو الأمريكي، والنجمة البحريني.

وتقام منافسات البطولة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل.