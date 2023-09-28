الحرب تُجلي 23 أسدًا من السودان

أسود الخرطوم تهاجر إلى الأردن وأمريكا

في ظل الحرب الدائرة في السودان، أعلن مدير حديقة السودان للحياة البرية بالخرطوم، عثمان صالح، عن إجلاء عدد من الأسود من الحديقة إلى خارج السودان.

وأوضح صالح أن منظمات في كل من الولايات المتحدة والأردن أبدت استعدادها في استضافة الأسود.

وسيتم نقل 23 أسدا إلى خارج السودان، بينما سيتم توزيع بقية الحيوانات إلى محميات طبيعية في ولايات السودان الأخرى.

وذكر صالح أن السبب الرئيسي لنقل الحيوانات هو وقوع الحديقة داخل منطقة الباقير بجنوب الخرطوم، وهي منطقة تشهد قتالا عنيفا بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأسفر القصف عن إصابة لبوة بمقذوف، بالإضافة إلى تعرض الحديقة إلى عمليات نهب طالت سياراتها التي تستخدم في نقل الموظفين وتوفير الأطعمة للحيوانات.

ومن المقرر أن تتم عملية الإجلاء في غضون الأيام المقبلة إما عبر ميناء أو مطار بورتسودان.