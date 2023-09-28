الشباب المصري يحتفل بالمولد النبوي الشريف بالتعاون مع قبائل الأشراف

أقام مجلس الشباب المصري "عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" برئاسة د. محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان احتفالًا بمناسبة المولد النبوي الشريف بالتعاون مع اتحاد شباب قبائل الأشراف، حيث أقيمت الاحتفالية بمؤسسة الأهرام بحضور لفيف من رموز المجتمع المصري وأعضاء البرلمان وقيادات عائلات الأشراف من المحافظات المصرية المختلفة والكثير من مؤسسات المجتمع المدني، حيث بدء الاحتفال بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبدالله المحمدي، وتلي ذلك جلسة حوارية بعنوان دور قبائل الاشراف في المشاركة في التاريخ المصري وكيف يمكن تعزيز مشاركتهم في قضايا التنمية.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

حيث صرح محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو مناسبة لها جلالها ومحبتها الغامرة لدى المصريين وأن محبة آل البيت شيء أصيل في وجدان الشعب المصري وهذا اليوم دومًا يأتي بنفحات عطرة من تلك النفحات هذا العام يأتي اجتماع شباب الأشراف ليعلنوا أن اتحادهم ليس بديلًا لأحد ولا يسعى ليحل محل أي كيان قائم ولكنه جاء يكمل مسيرة الكيانات القائمة ويوحد جهود شباب قبائل الأشراف من أجل المساهمة في عملية بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف ممدوح: "كما جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتمثل خارطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان لجميع الفئات المجتمعية، وعلى رأسهم الشباب لذا جاء مجلس الشباب المصري ليطلق مشروعه تحت مسمى البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة شباب قبائل الأشراف بالشأن العام للمساهمة في معالجة التحديات التي أفردتها الاستراتيجية ومنها عزوف الشباب المصري عن المشاركة في الشأن العام". مؤكدًا أن مصر ستظل دوما هي رمز للوحدة والريادة في العمل المجتمعي وذلك بفضل الرؤية الواعية للقيادة السياسية وحفاظ الشعب المصري العظيم علي هويته وتمسكه بتاريخه وعراقته وأصوله.

واختتمت الاحتفالية بفقرات من الابتهالات الدينية والتواشيح وفقرة شعرية عن تاريخ عائلات الأشراف في مصر.

الشباب المصري يحتفل بالمولد النبوي الشريف بالتعاون مع قبائل الاشراف

الشباب المصري يحتفل بالمولد النبوي الشريف بالتعاون مع قبائل الاشراف

الشباب المصري يحتفل بالمولد النبوي الشريف بالتعاون مع قبائل الاشراف

الشباب المصري يحتفل بالمولد النبوي الشريف بالتعاون مع قبائل الاشراف

الشباب المصري يحتفل بالمولد النبوي الشريف بالتعاون مع قبائل الاشراف