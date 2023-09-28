eBay يبيع منتجات خطرة بيئيًا

رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد موقع eBay يوم الأربعاء لدورها في بيع المنتجات التي تضر بالبيئة. واتهمت بائع التجزئة عبر الإنترنت ببيع أو توزيع مئات الآلاف من المنتجات التي تنتهك قانون الهواء النظيف (CAA)، والقانون الفيدرالي للمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات ومبيدات القوارض (FIFRA) وقانون مراقبة المواد السامة (TSCA). وتم تقديم الشكوى أمام محكمة اتحادية في بروكلين، نيويورك.

تتهم شكوى وزارة العدل موقع eBay ببيع أو عرض للبيع أو التسبب في بيع أكثر من 343000 "جهاز هزيمة" ما بعد البيع، والذي يتجاوز ضوابط انبعاثات المركبات. الأجهزة، المألوفة لدى الكثيرين من فضيحة "ديزلجيت" من شركة فولكس فاجن، تسمح للمركبات بالغش في اختبارات الانبعاثات، مما يجعلها تبدو على قدم المساواة مع معايير وكالة حماية البيئة عندما لا تكون كذلك - كل ذلك باسم تعزيز الأداء قليلاً.

"أجهزة ما بعد البيع تؤدي إلى زيادة كبيرة في انبعاثات التلوث - بما في ذلك أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والمواد الجسيمية والهيدروكربونات غير الميثان - التي تضر بالصحة العامة وتعرقل الجهود التي تبذلها وكالة حماية البيئة والولايات والقبائل والوكالات المحلية للتخطيط وتحقيق معايير جودة الهواء". كتبت وزارة العدل اليوم.

وتقول الشكوى إن موقع eBay قام أيضًا بتوزيع أو بيع ما لا يقل عن 23000 منتج من منتجات المبيدات الحشرية بشكل غير قانوني، والتي كانت غير مسجلة أو تحمل علامات تجارية خاطئة أو مقيدة الاستخدام. تقول وزارة العدل إن وكالة حماية البيئة أصدرت أمرًا "بإيقاف البيع" في عام 2020 (تم تعديله في عام 2021)، وبعد ذلك واصلت شركة eBay انتهاكه. وكتبت وزارة العدل: "تشمل الأمثلة مبيد حشري عالي السمية محظور في الولايات المتحدة، ومبيدات حشرية مقيدة الاستخدام لا يجوز تطبيقها إلا من قبل المتقدمين المعتمدين، والمنتجات التي تدعي بشكل احتيالي أنها تحمي المستخدمين من فيروس SARS-CoV-2".

ويضيف الملف أن موقع eBay وزع أكثر من 5600 منتج ينتهك قاعدة كلوريد الميثيلين TSCA، وهي مادة كيميائية محظورة (قد تكون مميتة) تستخدم في مزيلات الطلاء والطلاء.

وقالت شركة eBay في بيان لها إنها تحجب وتزيل أكثر من 99.9% من قوائم المنتجات التي ذكرتها وزارة العدل. وكتب بائع التجزئة عبر الإنترنت: "لقد تعاونت شركة eBay بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون، بما في ذلك وزارة العدل، لأكثر من عقدين من الزمن لتحديد المخاطر الناشئة والمساعدة في الوقاية والإنفاذ". "إن تصرفات الحكومة غير مسبوقة على الإطلاق وتعتزم شركة eBay الدفاع عن نفسها بقوة".

وأكدت وزارة العدل أنه سيتم تطبيق معايير وكالة حماية البيئة: “إن القوانين البيئية في بلادنا تحمي الصحة العامة والبيئة من خلال حظر البيع غير القانوني لأجهزة الهزيمة؛ المبيدات الحشرية غير المسجلة وذات العلامات التجارية الخاطئة والمقيدة الاستخدام؛ وقال ديفيد إم أولمان من مكتب الإنفاذ وضمان الامتثال التابع لوكالة حماية البيئة: “المنتجات غير الآمنة التي تحتوي على مواد كيميائية سامة مثل: كلوريد الميثيلين”. "توضح الشكوى المقدمة اليوم أن وكالة حماية البيئة ستحمل تجار التجزئة عبر الإنترنت مسؤولية البيع غير القانوني للمنتجات على مواقعهم الإلكترونية والتي يمكن أن تضر المستهلكين والبيئة".