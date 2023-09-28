الكاراتيه يعقد جمعيتين عموميتين باللجنة الأوليمبية غدا والدهراوى يزور معسكر المنتخب

يعقد الاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى نائب رئيس الاتحادين العربى والإفريقى وعضو المكتب التنفيذى بالاتحاد الدولى الجمعيتين العموميتين غير العادية والعادية غد الجمعة بالقاعة الرئسية باللجنة الأوليمبية ، لمناقشة جدول الأعمال الذى نصت عليه المادة 12 من لائحة النظام الأساسى للاتحاد ، يحضر الاجتماع مجلس إدارة الاتحاد بالكامل ، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية 103 عضو ، وشدد الاتحاد على عدم حضور الجمعيتين الا للشخص الذى يحمل تفويض رسمى من ناديه ، عدا ذلك فلن يسمح بدخول القاعة الا العاملين بالاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة .

على الجانب الآخر قام رئيس الاتحاد بزيارة المنتخب الوطنى الأول فى معسكر الإعداد بدار المدرعات والذى يستعد لبطولة العالم بالمجر خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر المقبل بدولة المجر ، حيث يتدرب المنتخب مع نخبه من لاعبى منتخبات اليونان وروسيا وشيلى .

وحس رئيس الاتحاد اللاعبين خلال الزيارة على بذل مزيدا من الجهد فى التدريبات للمنافسة على اللقب العالمى ، ورفع العلم المصرى على منصات التتويج الأولى ، ووعد الدهراوى اللاعبين بتذليل اى صعوبات تواجههم ، وتوفير كل السبل التى تكفل لهم تحقيق اللقب العالمى رغم قوة المنافسة من دول العالم التى تشارك فى البطولة.