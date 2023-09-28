محافظ المنيا يوجه بالمرور الدائم على المدارس لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، برفع درجة الإستعداد لبدء انطلاق العام الدراسى الجديد ، وسرعة الإنتهاء من تجهيزات المدارس والمرور المستمر على المدارس، ورفع كافة الإشغالات من محيط المدارس، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية لتهيئة بيئة تعليمية آمنة للطلاب، من خلال تفعيل خطط الزيارات الميدانية، ومراجعة كافة التجهيزات اللازمة داخل و خارج المدارس، وتنفيذا للتوجيهات.

وتابع اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، حملات المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها لإستقبال العام الدراسي، حيث تم المرور على مدارس قريتى، نزلة حسين ، وطوخ الخيل؛ لتنفيذ أعمال النظافة والإنارة داخل المدارس والفصول، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب، والتأكد من جاهزية المدارس لإستقبال العام الدراسي الجديد، والإنتهاء من أعمال الصيانة الشاملة بالمدارس.

وقاد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة كافة الاشغالات من محيط المدارس بمدينة ملوى، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، وعودة الإنضباط إلى الشارع، حيث أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 58 مخالفة تنوعت بين "إشغال طريق ـ ازالة ادارية ـ بائع متجول".

كما تابع عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا، أعمال النظافة ورفع المخلفات بشارع الحرية والعاشر من رمضان، والمرور على المدارس بأحياء المدينة ، إلى جانب المرور على دورات المياه الخاصة بالمواقف ، للتأكد من نظافتها مع رفع الإشغالات أمام مجمع المصالح، مشيراً إلى أن الوحدة المحلية بقريتى، شلقام، وأبو جرج نفذتا أعمال النظافة، داخل وخارج المدارس، استعدادا للعام الدراسى مع المرور على المدارس؛ لتوفير المناخ الأمثل للعملية التعليمية.

وفى مركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، تابع أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة ، المرور على المدارس ، من حيث النظافة ، والإنارة ودورات المياه ، وجميع المرافق من كهرباء ومياه بالوحدة المحلية لقرية الشيخ مسعود وبني عامر.