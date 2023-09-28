الغباء السياسي للاحزاب الإيطالية و زوبعة المتحف المصري بتورينو الإيطالية.. ما القصة

صرح الدكتور وائل عبد القادر، عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري والمنتدي المصري بإيطاليا، أن هناك بعض صحف اليمين المتطرف في ايطاليا هاجمت بسبب تصريح لعضو حزب رابطة الشمال يدعي اندريا كريبا ينتقد فيه مدير المتحف المصري بتورينو الإيطالية كريسيان جريكو وهو مدير يساري باتهامه انه يدير المتحف المصري في تورينو بطريقة أيديولوجية وعنصرية ضد الإيطاليين والمواطنين من أتباع الديانة المسيحية.

المتحف المصري بتورينو الإيطالية

وتابع "عبد القادر" خلال حديثه للوفد، " كما أن مدير المتحف المصري بتورينو الإيطالية قد أعطى خصومات فقط للمسلمين الذين يعتنقون ديانات أخرى مطالبا بطرده على الفور، او من الأفضل أن يقدم استقالته وهذا اكرم له، وبعد هذا التصريح قام العضو اليميني بخلق زوبعة وتهيج الرائ العام الايطالي للضغط علي الحكومة لإقالة مدير المتحف من منصبه وطبعا مستغل هذه الحملة للدعاية الانتخابية لحزب سالفيني اليميني المتطرف فانهالت الانتقادات من مختلف طوائف الشعب الايطالي مطالبين الحكومة بإقالة السيد كريستيان جريكو مدير المتحف المصري منذ عشر سنوات".

واستكمل: “تناسي هذا العضو ورئيس الوزير سالفيني إنه قانونا ودستوريآ ممنوع تدخل السياسين في الثقافة وليس من حق اي سياسي إن ينتقد الثقافة او محاولة تغير مسارها وهذا الحق يحول فقط للصحافة والصحفيين الذين قاموا بمهاجمة العضو ورئيسه سالفيني، الحقيقة إن ما قام به مدير المتحف المصري عمل بتخفيض ثمن تذكرة دخول المتحف الي النصف للمصريين فقط ولكل من يحمل إثبات بانه مصري وليس للمسلمين فقط دون الديانات الاخري ”.



وأكد عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري والمنتدي المصري بإيطاليا، أن هذا التخفيض فقط يخص زوار المتحف من المصريين فقط، والذي فعله مدير المتحف ماهو إلا جزء بسيط الجميل لمصر والمصريين لما يحتويه هذا المتحف من آثار مصرية باهظة الثمن تم سرقها ونهبها من مصر ( حوالي ٩٠٪ ) او اهدائها من ملوك ورؤساء مصر السابقين.



ووجه الدكتور وائل عبد القادر، التحية لكريستيان مدير المتحف ،الذي اراد ان يرد ولو جزء بسيط لمصر وشعبها واعترافا منه بحق مصر بهذه الآثار المصرية العظيمة والتي يستفيد بعرضها في المتحف هي الدولة الإيطالية التي تربح ملايين الدولارات من عرض الآثار المصرية المسروقة في متحفها .





يذكر أن آثار مصر بإيطاليا تزيد عن 60 ألفا متاحف، وهي بثلاث متاحف كبيرة :-



المتحف المصري بـتورينو، ويشتمل على 32500 قطعة.



الجناح المصري بالمتحف الأثري الوطني في فلورنسا، ويشتمل على أكثر من 14 ألف قطعة.

المتحف المدني الأثري في بولونيا، وبه حوالي 3500 قطعة.



وهناك عدد من القطع المصرية الأخرى الموجودة بعدد من المتاحف الأخرى بإيطاليا؛ غير أنها ليست محددة العدد، منها: المتحف الجريجوري المصري في الفاتيكان. والمتحف المصري بميلانو. ومتحف نابولي الوطني للآثار بنابولي.

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