مباريات دور الـ 16 بكأس خادم الحرمين.. النصر أمام الاتفاق.. والهلال يواجه الحزم

أسفرت قرعة مباريات دور الـ16 كأس خادم الحرمين الشريفين،عن مواجهات من العيار الثقيل كما كشفت عنها اللجنة المنظمة للبطولة.

وترصد بوابة الوفد الإلكترونية إليكم جدول مواعيد مباريات دور الـ 16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لنسختها الحالية 2023 ـ 2024 والتي أسفرت عن الأتي:

مباريات دور الـ 16 بكأس خادم الحرمين.. النصر يلتقي الاتفاق.. والهلال أمام الحزم.. والتعاون يواجه الوحدة

ـ يلتقي فريق الكرة بنادي الخليج أمام نظيره ضمك

ـ ويلعب فريق الفتح مباراة من العيار الثقيل أمام الشباب

ـ ويواجه فريق الحزم نظيره الهلال تحت شعار لا بديل عن الفوز

ـ ويتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها أمام نظيره أهلي جدة

ـ ويخوض فريق الوحدة مواجهة أمام نظيره التعاون

ـ ويلعب فريق النصر مباراة مرتقبة أمام نظيره الاتفاق

ـ ويتقابل فريق الفيصلي ضد النجمة

ـ ويلتقي الفيحاء ضد الاتحاد

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن إقامة مباريات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، خلال يومي 30 و31 أكتوبر المقبل، على أن تقام المباريات على أرض الفريق الأول.