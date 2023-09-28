العثور على جثمان مجهول بمياه ترعة الإسماعيلية

عثر الأهلي على جثة رجل مجهولة بمياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية الزوامل نطاق مركز بلبيس، وتم نقل الجثمان لمستشفى بلبيس المركزى بالشرقية، وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة مجهولة الهوية بمياه ترعة الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من العمر مجهول الهوية،وتم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت التحريات حول الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

العثور على جثة مجهولة بمياه ترعة الإسماعيلية في الشرقية

عثر الأهلي على جثة رجل مجهولة بمياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية الزوامل نطاق مركز بلبيس، وتم نقل الجثمان لمستشفى بلبيس المركزى بالشرقية، وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة مجهولة الهوية بمياه ترعة الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من العمر مجهول الهوية، وتم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت التحريات حول الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.