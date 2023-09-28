خمسة أمراض لـ الغدد الصماء مرتبطة بالعمر.. طبيب يوضح

يعد قصور الغدة الدرقية والسكري من بين أمراض الغدد الصماء الخمسة الأكثر شيوعًا بين السكان البالغين في الاتحاد الروسي.

قال اختصاصي الغدد الصماء كاثوريا في مقابلة إنه مع التقدم في العمر، فإنهم غالبًا ما يواجهون العديد من الأمراض التي تؤثر على نظام الغدد الصماء، وفي الوقت نفسه، قام الطبيب بتسمية قصور الغدة الدرقية ضمن أمراض الغدد الصماء الخمسة الرائدة "المرتبطة بالعمر" في الاتحاد الروسي.

يعاني العديد من الأشخاص في منتصف العمر في أغلب الأحيان من خمسة أمراض الغدد الصماء، قصور الغدة الدرقية، والتسمم الدرقي، وتضخم الغدة الدرقية، والعقيدات في الغدة الدرقية ومقدمات السكري"، حسبما ذكر المتخصص في حديثه مع Gazeta.Ru.

وأوضح كاتوريا أن قصور الغدة الدرقية يعني قصور الغدة الدرقية، وانخفاض إنتاج هرموناتها وفي كثير من الأحيان، تظهر العقيدات على الغدة الدرقية أثناء تطورها أو يزداد حجم الغدة (تضخم الغدة الدرقية المتوطن)، في كثير من الحالات، تحدث مشاكل الغدة الدرقية هذه بشكل وثيق مع عدم تناول كمية كافية من اليود.

أما الانسمام الدرقي فيرجع حدوثه إلى فرط نشاط الغدة الدرقية وزيادة مستويات هرموناتها، وهذا المرض أقل شيوعا من قصور الغدة الدرقية.

يظهر اضطراب الغدد الصماء الشائع الآخر "المرتبط بالعمر" - مرض السكري - على خلفية الاضطرابات في استقلاب الكربوهيدرات (على سبيل المثال، ضعف تحمل الخلايا للجلوكوز) والسمنة.

وقال الطبيب: "بغض النظر عن العمر، فإن السبب الأكثر أهمية لحالات ما قبل السكري هو الوزن الزائد، والذي يرتبط في أغلب الأحيان بسوء التغذية وقلة النشاط البدني".