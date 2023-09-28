الخميس 28 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عشرات الأشخاص ينهبون أحد متاجر آبل في مدينة فيلادلفيا الأميركية (شاهد)

سرقة آبل
سرقة آبل

 عرضت فضائية “العربية”، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد قيام مجموعات كبيرة من الأشخاص ينهبون متاجر في وسط مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية.

 

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ويظهر الفيديو لفيديو مجموعات تقتحم أحد متاجر "آبل"، و"فوت لوكر"، و"لولوليمون"، وترتدي أقنعة وأغطية للرأس.

 

وأكد جون ستانفورد القائم بأعمال مفوض الشرطة للصحفيين خلال مؤتمر صحفي أن ضباط الشرطة ألقوا القبض على ما بين 15 و20 شخصًا، كثير منهم من الأحداث، كما تم العثور على سلاحين ناريين.

 

 

وقال ستانفورد: "لن يتم التسامح مع هذا الأمر. لقد قمنا باعتقالات وسنواصل القيام بالاعتقالات حتى يتم اعتقال جميع الأفراد المسؤولين عما رأيناه الليلة".

 

وحث من يعرف أي شخص متورط في النهب أو يحاول بيع البضائع المسروقة أن يبلغ الشرطة.

 

وقال: "أعطونا هذه المعلومات حتى نتمكن من إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص واعتقالهم، مدينتنا لا تستطيع تحمل هذا النوع من الهراء".

 

https://www.youtube.com/shorts/D9dEhjP-FrY?feature=share

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